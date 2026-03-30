J1京都は30日、ドイツ1部マインツに期限付き移籍しているMF川粼颯太(24)について、マインツに完全移籍すると発表した。

川粼は昨年7月に京都からマインツに期限付き移籍。期間は26年6月30日までと発表されていた。今季はここまでリーグ8試合に出場している。

川粼は京都を通じ「京都サンガF.C.に関わるすべての皆さまへ。1.FSVマインツ05に完全移籍することとなりました。寂しさもありますが、ほっとした気持ちが一番です。京都から、日本から、応援してくれる方々がたくさんいる中で、なかなか結果が出せなかった悔しいシーズンでした。日本時間では深夜の試合だとしても、たとえ試合に出られなくても「試合を見たよ。次出れるように頑張ってね。」とあたたかい応援をくれる方々に結果と活躍で恩返しできるようドイツの地で全力で戦います。これからの京都サンガF.C.の更なる発展をマインツから応援しています」とコメントした。

◇川崎 颯太（かわさき・そうた）2001年（平13）7月30日生まれ、山梨県甲府市出身。文武両道を求めて甲府U―15から立命館宇治と提携する京都U―18に加入。20年に昇格し、21年には41試合3得点でJ1昇格に貢献。23年6月に日本代表初選出。24年パリ五輪代表。1メートル72、68キロ。利き足は右。