LE SSERAFIMサクラ、美脚際立つミニワンピ×ジャケットコーデ披露「おしゃれすぎる」「犬の散歩してるだけで絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が3月29日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースにジャケットを合わせたコーディネートを披露した。
【写真】28歳人気K-POPメン「脚長くて綺麗」ファン驚きの美脚ショット
サクラは、グレーのミニワンピースの上から黒いジャケットを羽織ったコーディネートで犬を散歩させているショットを公開。スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
また、「幸せな日々」「泳ぎ続ける」と韓国語と英語で記し、メンバーのHUH YUNJIN （ホ・ユンジン）とお揃いのブルゾンのフードをかぶり紐をしめ、ゴーグルをつけて泳ぐポーズなどをしている写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「ジャケットコーデおしゃれすぎる」「脚長くて綺麗すぎる」「スタイルレベチ」「犬の散歩してるだけで絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳人気K-POPメン「脚長くて綺麗」ファン驚きの美脚ショット
◆サクラ、ミニワンピ×ジャケットコーデで美脚見せ
サクラは、グレーのミニワンピースの上から黒いジャケットを羽織ったコーディネートで犬を散歩させているショットを公開。スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
◆サクラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ジャケットコーデおしゃれすぎる」「脚長くて綺麗すぎる」「スタイルレベチ」「犬の散歩してるだけで絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】