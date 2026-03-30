4児の母・平愛梨、洗濯物を畳む三男の姿公開「可愛らしい後ろ姿に癒された」「お手伝い偉すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの平愛梨が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。洗濯物を畳んでくれている三男の姿を公開した。
【写真】41歳4児のママタレ「後ろ姿に癒された」三男がお手伝いする様子
平は「お散歩行ってお昼食べて私は椅子に座って寝たフリしていたら 4歳bebeが黙々と動いてくれてる 四男2歳が散らかしたお部屋を片付けてくれてる！！洗濯物も畳んでくれてる！！！！」と週末の家での様子を記し、洗濯物を畳んでいる三男の後ろ姿を公開。「4男児の中で4歳bebeが1番やりやすい こっそり動画回してPAPAが帰宅したら見せよう」とつづった。
そして、続けてのストーリーズで「たたむの上手！！4歳お手伝い上手」と三男が畳んでくれた洗濯物の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「綺麗に畳んでてすごい」「お手伝い上手」「自分からお手伝い偉すぎる」「可愛らしい後ろ姿に癒された」などの声が上がっている。
平は、長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「後ろ姿に癒された」三男がお手伝いする様子
◆平愛梨、洗濯物を畳む三男の姿公開
平は「お散歩行ってお昼食べて私は椅子に座って寝たフリしていたら 4歳bebeが黙々と動いてくれてる 四男2歳が散らかしたお部屋を片付けてくれてる！！洗濯物も畳んでくれてる！！！！」と週末の家での様子を記し、洗濯物を畳んでいる三男の後ろ姿を公開。「4男児の中で4歳bebeが1番やりやすい こっそり動画回してPAPAが帰宅したら見せよう」とつづった。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗に畳んでてすごい」「お手伝い上手」「自分からお手伝い偉すぎる」「可愛らしい後ろ姿に癒された」などの声が上がっている。
平は、長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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