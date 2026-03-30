「今日好き」藤田みあ、美デコルテ際立つオフショル登山コーデに絶賛の声「憧れのスタイル」「透き通るような美肌」
【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが3月28日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「透き通るような美肌」デコルテ輝く登山コーデ
藤田は「高尾山りあと登ってきた ほんとまじ今思い出しても最高の日帰り旅行だった」と米澤りあとの日帰り旅行を報告し、2ショットや自身のソロショットなどを複数枚投稿。美しいデコルテが際立つフリルつきのオフショルダートップスにサイドにフリルのラインが入った黒いパンツ姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「登山ガールコーデ可愛すぎる」「山登ってもビジュ崩れないの何事？」「透き通るような美肌」「りあみあ尊い」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「透き通るような美肌」デコルテ輝く登山コーデ
◆藤田みあ、美デコルテ際立つオフショルショット公開
藤田は「高尾山りあと登ってきた ほんとまじ今思い出しても最高の日帰り旅行だった」と米澤りあとの日帰り旅行を報告し、2ショットや自身のソロショットなどを複数枚投稿。美しいデコルテが際立つフリルつきのオフショルダートップスにサイドにフリルのラインが入った黒いパンツ姿を公開した。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「登山ガールコーデ可愛すぎる」「山登ってもビジュ崩れないの何事？」「透き通るような美肌」「りあみあ尊い」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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