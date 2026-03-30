元Juice＝Juice稲場愛香、深めスリットから美太ももチラリ「スタイル抜群」「脚綺麗で憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】元Juice＝Juiceの稲場愛香が3月28日、自身のInstagramを更新。深いスリットの入った衣装ショットを公開した。
【写真】28歳元アイドル「スタイル抜群」美脚大胆披露
稲場は「神戸ハーバーランドでのリリイベありがとうございました 2公演ともたくさんの方が来てくださって本当に嬉しかったです！！ソロになって、こんなに沢山の方に足を運んでもらえるって本当に当たり前じゃないから1回1回噛み締めています」と同日神戸ハーバーランドで開催された自身の1stアルバム「Selenite」のリリースイベントへの感謝をつづり、衣装ショットなどを投稿。フロントに深くスリットが入った赤いレザーのワンピースの衣装で、ロングブーツを履いた美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「衣装似合ってて可愛すぎる」「ビジュ最強」「脚綺麗で憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元アイドル「スタイル抜群」美脚大胆披露
◆稲場愛香、深いスリットから美脚見せ
稲場は「神戸ハーバーランドでのリリイベありがとうございました 2公演ともたくさんの方が来てくださって本当に嬉しかったです！！ソロになって、こんなに沢山の方に足を運んでもらえるって本当に当たり前じゃないから1回1回噛み締めています」と同日神戸ハーバーランドで開催された自身の1stアルバム「Selenite」のリリースイベントへの感謝をつづり、衣装ショットなどを投稿。フロントに深くスリットが入った赤いレザーのワンピースの衣装で、ロングブーツを履いた美しい脚をのぞかせている。
◆稲場愛香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「衣装似合ってて可愛すぎる」「ビジュ最強」「脚綺麗で憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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