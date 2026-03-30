【大人気連載プレイバック】#67

【前回を読む】寝ている僕の腹に「ドスン！」 鉄人・衣笠祥雄さんの“踵落とし”に襲われた

■長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第19回=2008年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

広島で活躍した鉄人こと衣笠祥雄氏について語られた、長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第19回=2008年）を一挙再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

衣笠（祥雄）さんはキャンプ中、“部屋子”のボクに説教したり、あれこれ用事を頼むことは一切ありません。そればかりか、「オレに気を使うなよ。マメも疲れているんだから」とも言ってくれます。

とはいえ、18年目を迎えた大先輩より先に寝床に入るほど無神経ではありません。衣笠さんがキャンプ休日などに外出し、宿舎へ戻るのがいくら遅くなっても、部屋の電気をつけて必ず起きて待っています。

赤ら顔で帰ってくる衣笠さんのセリフは決まっています。

「なんだ、起きてたの？先に寝ててもいいんだよ」

その後は、例の4枚敷き布団にバタンキューということもあれば、ちょっと飲み足りないのか、そのまま野球談議に移ることもあります。衣笠さんが座布団の上に胡坐をかいたら、ボクはすぐに食堂へ直行し、氷と水を取りにいきます。

お酒は部屋に売るほどあります。

衣笠さんや山本浩二さんといった主力メンバーのもとには、毎年後援会やスポンサーから山ほど差し入れがあります。この年も衣笠さんのもとには、ヘネシー6本入りが10箱、レミーマルタン、コルドンブルーといった高級ブランデーやウイスキーが何本も届けられました。

広島のベテランは皆、大量の差し入れを中堅や若手、裏方さんらに分けるのが慣例です。左党にはたまらない品揃えです。「どれでも好きなの飲んでいいぞ」と、衣笠さんは言ってくれますが、ボクはアルコールが苦手。残念です。

「マメ、プロで何年もやってるオレと同じことやってもダメだよ。練習量もそう……」

衣笠さんは水割りをグイグイあおりながら、バッティングや走塁、ときには人生について熱く語ります。ためになる話ばかりですが、プロ3年目の若造には、とうてい理解できないバッティング理論も出てきます。

「マメ。何年やってもバッティングは難しいもんだな……」

「鉄人講座」は深夜の3時にまで及ぶこともあり、ボクは何度も睡魔に襲われます。重くなってくるまぶたを閉じるわけにはいきません。大先輩から視線をそらさぬよう右手で尻を思い切りつねります。痛くても無表情を貫きます。そして鉄人のお開きの言葉はいつもこうです

「マメ、大丈夫だよ。大丈夫」

布団に入った衣笠さんは電気を消すとすぐ寝息をたて始めます。朝起きると、やっぱり4枚敷き布団にその姿はありません。寝相の悪さに呆れたボクは後日、衣笠さんからプロ魂を教わることになります。（この項つづく）

▽ながしま・きよゆき 1961年11月、静岡県浜岡町出身。79年自動車工高からドラフト外で広島入団。チャンスに強い打撃と好守の外野手として広島の黄金時代を支える。83年国内初の背番号「0」。ゴールデングラブ賞4回、84年日本シリーズは3本塁打を放ちMVP。91年中日移籍、93年ロッテ、94年から97年阪神。現役引退後は、野村、星野、落合監督のもとで、阪神、中日の打撃、一軍守備走塁コーチなどを歴任。06年オフ中日退団。通算1477試合、1091安打、107本塁打、448打点、94盗塁、打率.271。170センチ、81キロ、左投左打。