ＥＣＢ調査 トランプ関税、米国の消費者と輸入業者が最も苦しんでいる ＥＣＢ調査 トランプ関税、米国の消費者と輸入業者が最も苦しんでいる

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ＥＣＢ調査 トランプ関税、米国の消費者と輸入業者が最も苦しんでいる



ECBは最新の経済報告において、トランプ政権による米国関税から最も大きな打撃を受けているのはどの当事者であるかを分析した。

関税のコストが「主に国内の輸入業者と消費者に降りかかっている」と指摘。

現在、米国の消費者が関税負担の約3分の1を担っている。

もし関税がより長期にわたって維持されるのであれば、そのコストはさらに増大する。

もし米国企業が関税を吸収する能力を使い果たし、サプライチェーンの川下にコストを転嫁するようになれば、家計の負担は半分以上にまで膨らむ可能性。

輸出業者が関税を吸収する範囲が限定的なままであれば、長期的には米国企業が引き上げられた関税コストの40%を吸収することになる。

欧州の輸出業者への影響、関税が10%引き上げられた場合、関税条件下で依然として取引されている製品カテゴリーにおいて、（米国の）輸入量が4.3%減少すると予測。

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