プロボクシングの東洋太平洋スーパーライト級王者堀池空希（２４）＝横浜光＝が５月６日に東京・後楽園ホールで行われる「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ４３」で同級１４位レイモンド・ヤノング（３２）＝フィリピン＝との初防衛戦に臨むことが３０日、発表された。堀池は今年１月、韓国・ソウルでキム・ジュヨン（韓国）を２―０判定で下し、プロ７戦目で王座を獲得した。

また、日本同級４位の渡来美響（２７）＝横浜光＝がアイザック・セブーフ（中日／ウガンダ）との同級８回戦に臨むことも同日、発表された。渡来は昨年１２月、川村英吉（角海老宝石）との日本同級挑戦者決定戦に出場する予定だったが、手の負傷のため辞退。昨年６月の同級８回戦でペピト・マサンカイ（フィリピン）を５回ＴＫＯで下して以来、１１か月ぶりのリングとなる。

すでに発表されている同興行のメインイベントでは、ＷＢＯ世界フェザー級４位中野幹士（３０）＝帝拳＝が、ＩＢＦ世界同級４位のレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝と対戦。中野は昨年１１月のＩＢＦ同級挑戦者決定戦で同級３位ライース・アリーム（米国）に判定負けして以来の再起戦となる。セミファイナルでは、ＷＢＯアジア・パシフィック同級王者の藤田健児（３２）＝帝拳＝が同級９位・武藤涼太（２１）＝松田＝との５度目の防衛戦に臨む。また、昨年１２月に２回ＴＫＯ勝利デビューを果たした浅井陸（２２）＝帝拳＝は、プロ２戦目で梶谷有樹（２７）＝八王子中屋＝と対戦する。