■これまでのあらすじ

同期の中では順調の課長職にいる斗真だが、社内の圧倒的エースであり、部長である妻とくらべると足元にも及ばない。その格差をしんどいと思うと斗真に寄り添い、妻でさえわかってくれない斗真の気持ちを理解してくれている部下の深山乙葉。斗真は彼女に癒しを感じるようになっていた。

【浅田斗真 Side Story】仕事帰りに、深山さんに誘われて映画館へ。久しぶりに観た映画はとても楽しく、映画館を出てからもなんとなく心が浮足立っていました。それは映画が面白かったからなのか、深山さんと一緒だったからなのか…。

そんな高揚感があったからなのか、業務で抜け落ちている箇所にまで頭が回ったのです。営業部から一度は却下された方針だったが、多角的にデータを詰めれば案件推進の役に立てるかもしれないと、いつになく強気な考えを持ってしまいました。まさかそのことがこんな大事になるなんて…。俺が作った資料が知らないうちにクライアントに送られてしまい、営業部は大騒ぎになったようです。部下に見られる中、怒られたことで俺自身への信頼も失墜することに。「どうしてこんなことが起った？」頭の中を、怒鳴られた声と自分の疑問でいっぱいになる中、俺に声をかけてくれたのは深山さんでした。自分の力不足を痛感すると同時に、無性に誰かに寄りかかりたい気持ちになってしまった時、頭に思い浮かんだのは…妻じゃない。俺の唯一の理解者である、深山さんでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)