たくろう、カベポスター、ツートライブ、セルライトスパら大阪を拠点に活動していたお笑いコンビが、ついに4月から東京に進出！ あの実力派コンビも同じく満を持して上京するが、ネガティブな性格のあの人は、後輩に心配されていて……!?

【TVer】「ギャルのお尻みたいな玉子！」東京進出目前のダブルヒガシ大東翔生、大阪・日本橋の“しゅんでる絶品おでん”に大喜び

あの実力派コンビとは、芸歴13年目のダブルヒガシのこと。ABCお笑いグランプリ、ytv漫才新人賞決定戦、上方漫才協会大賞といった、関西の賞レースを制してきた。そんなダブルヒガシは、足繫く通った大阪の店を訪れ、上京前に食べておきたい思い出の料理を味わいながら、これまでのことや未来について真剣に語り合った。

真剣トークの話題の1つは、「東京での心配事」。東良介は、「（仕事があるか）不安もあるけど」と本音を漏らしつつ、「ワクワクもめっちゃある」と前向きだ。

相方の大東翔生は、表舞台で明るく元気に振舞っているが、実はネガティブな性格で繊細。後輩・チェリー大作戦のねんどいわく、大東は「これでアカンかったら辞めた方がええかも」と弱気な発言をすることがあり、そのたび励ましてきたのだとか。これからは大東と会う頻度が減りそうなため、彼のことがねんどは心配でたまらない。

そんな大好きな先輩・大東の「東京進出をきっかけに直してほしいこと」を、ねんどは東にたずねた。なんと東は、大東に直してほしいことはなく、むしろ「マジで感謝しかしてない」とのこと。「ネタ（作り）も全部やってくれているし、賞を獲れたのも絶対こいつのおかげやし」と、東は大東を褒めまくった。

さらに東は、「こいつ（＝大東）が気持ちよくお笑いできる環境を整えるのが俺の仕事」と発言。「自分が目立つとか、あんま別に興味ない」「何かを支えている方が自分に合っている」ということで、相方・大東を引き立てる、「最強の“じゃない方”芸人」を目指すと宣言した。

熱い思いを明かした東に大東は、「嬉しい。初めて聞いた」とニッコリ。高校で運命的に出会い、これからどんなことがあっても“相思相愛”で乗り越えていきそうな2人に、ねんどは「良かったやん！」と安堵し、門出を祝った。

なお、ダブルヒガシの胸熱な関係性が垣間見えた真剣トーク映像は、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）3月26日放送回で公開された。

【TVer】ダブルヒガシ東良介「アカン。大阪おりたい」「4月からこれなくなるのキツイ」東京進出の決意が揺らぐほどウマい、大阪・心斎橋のしゃぶしゃぶとは？