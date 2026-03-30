映画ランキング：『映画ドラえもん』5週連続1位 新作は『鬼の花嫁』『えんとつ町のプペル〜』がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（3月27日〜29日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員22万3000人、興行収入2億8400万円をあげ、5週連続で1位をキープした。累計成績は動員239万人、興収30億円を突破している。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位も前週と変わらず『私がビーバーになる時』が続き、週末3日間で動員18万1000人、興収2億4000万円を記録。累計成績は動員108万人、興収14億円を超えた。
3位には、あやかしと人間が共存する世界を舞台にした和風恋愛ファンタジー小説を実写化した『鬼の花嫁』が、初日から3日間で動員14万6000人、興収2億円をあげ初登場。あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜を永瀬廉、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子を吉川愛が演じ、共演は伊藤健太郎、片岡凛、兵頭功海、ほか。監督は池田千尋。
4位には、前週3位で初登場した『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が続き、週末3日間で動員12万2000人、興収2億2500万円をあげた。累計成績は動員48万人、興収8億円を突破した。
5位には、西野亮廣が前作同様に製作総指揮・原作・脚本を務めるアニメーション『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』が、初日から3日間で動員8万8000人、興収1億2200万円をあげランクイン。前作で遠くに行ってしまった大切な友達プペルに、少年ルビッチがもう一度出会うまでの物語。監督は前作に引き続き廣田裕介、声の出演は永瀬ゆずな、窪田正孝、MEGUMI、ほか。
既存作品では、6位の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が累計成績で動員71万人、興収10億円を突破。7位の『ウィキッド 永遠の約束』が累計成績で動員106万人、興収17億円を超えている。
また、トップ10圏外ではあるが、昨年7月からロングラン中の『劇場版｢鬼滅の刃｣無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開255日間で動員2734万人、興収400億円を記録し、『劇場版｢鬼滅の刃｣無限列車編』に続き史上2作目の興収400億円作品となった。
■全国映画動員ランキングトップ10（3月27日〜29日）
1（1→）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（公開週5）
2（2→）私がビーバーになる時（3）
3（NEW）鬼の花嫁（1）
4（3↓）プロジェクト・ヘイル・メアリー（2）
5（NEW）映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜（1）
6（4↓）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（3）
7（5↓）ウィキッド 永遠の約束（4）
8（7↓）劇場版「暗殺教室」みんなの時間（2）
9（8↓）ほどなく、お別れです（8）
10（10→）超かぐや姫！（6）
※11（6↓）君が最後に遺した歌（2）
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2位も前週と変わらず『私がビーバーになる時』が続き、週末3日間で動員18万1000人、興収2億4000万円を記録。累計成績は動員108万人、興収14億円を超えた。
4位には、前週3位で初登場した『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が続き、週末3日間で動員12万2000人、興収2億2500万円をあげた。累計成績は動員48万人、興収8億円を突破した。
5位には、西野亮廣が前作同様に製作総指揮・原作・脚本を務めるアニメーション『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』が、初日から3日間で動員8万8000人、興収1億2200万円をあげランクイン。前作で遠くに行ってしまった大切な友達プペルに、少年ルビッチがもう一度出会うまでの物語。監督は前作に引き続き廣田裕介、声の出演は永瀬ゆずな、窪田正孝、MEGUMI、ほか。
既存作品では、6位の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が累計成績で動員71万人、興収10億円を突破。7位の『ウィキッド 永遠の約束』が累計成績で動員106万人、興収17億円を超えている。
また、トップ10圏外ではあるが、昨年7月からロングラン中の『劇場版｢鬼滅の刃｣無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開255日間で動員2734万人、興収400億円を記録し、『劇場版｢鬼滅の刃｣無限列車編』に続き史上2作目の興収400億円作品となった。
■全国映画動員ランキングトップ10（3月27日〜29日）
1（1→）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（公開週5）
2（2→）私がビーバーになる時（3）
3（NEW）鬼の花嫁（1）
4（3↓）プロジェクト・ヘイル・メアリー（2）
5（NEW）映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜（1）
6（4↓）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（3）
7（5↓）ウィキッド 永遠の約束（4）
8（7↓）劇場版「暗殺教室」みんなの時間（2）
9（8↓）ほどなく、お別れです（8）
10（10→）超かぐや姫！（6）
※11（6↓）君が最後に遺した歌（2）