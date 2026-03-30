ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義母「同居だなんて気が早かったわ」夫「そんなことないよ」って待っ… 義母「同居だなんて気が早かったわ」夫「そんなことないよ」って待って私同居したくないけど!? 妻の希望は通る!? 義母「同居だなんて気が早かったわ」夫「そんなことないよ」って待って私同居したくないけど!? 妻の希望は通る!? 2026年3月30日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ あれ？ 数年先の話だと思っていた同居の話が動き出した!?あきらかにお義母さんの勘違いなのに、ハッキリ否定しない夫…そして「遺産相続を放棄する」と言い出したり、結婚式のときになにかを耳打ちしてきたりした義兄…この一家、なにか隠していることがあるのでは!?>>【まんが】義母の優しさは本物ですか？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義母の優しさは本物ですか？ 「なんで俺が？」家事を頼んだ妻に夫が返した言葉に思わず言葉を失う【夫から脱却できますか？ Vol.10】 23時に帰宅した元妻に激怒…「どこ行ってた！」元夫の説教を一瞬で終わらせた一言【離婚後同居 Vol.69】