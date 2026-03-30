三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）の中島達社長（６２）が、読売新聞のインタビューに応じた。

今春に公表する２０２６年度から３か年の新たな経営計画を踏まえ、「いよいよ国内ビジネスでのトップと、世界で存在感を有するプレーヤーを本気で目指せるところにきた」との強い意気込みを示した。具体的には、世界標準の財務目標や個人総合金融サービス「オリーブ」の会員倍増を計画に盛り込み、国内外で事業成長を加速させる考えを明かした。主なやりとりは次の通り。

――次の３年間は何を掲げて経営にあたるのか。

「国内の金融ビジネスでは、競合する金融グループが大企業取引や個人預金額で優位に立っている。一方で、（三井住友ＦＧは）中堅企業との取引や個人の預かり資産が強みだ。総合的には最大手と良い勝負といえ、『国内ビジネスでトップ』と胸を張って言えるようにするための３年間にする」

――重視する経営指標は。

「ＲＯＥ（自己資本利益率）から、（より実質的な稼ぐ力を示す）ＲＯＴＥ（有形自己資本利益率）を主な指標に据える。今期は１１％程度だが、米欧主要行は１５〜２０％ある。『世界で存在感を有する』ためには１５％は必要で、まず３年で１１〜１５％の中間を目指す。純利益が２兆円程度になる計算で、十分に可能性はある」

――来期は、さくら銀行と住友銀行が合併し、三井住友銀行が発足して２５年の節目でもある。

「当初は自己資本が足りず、海外事業も縮小して２期連続の赤字決算に陥った。規模はメガバンク最下位で、信じられないほど大変な状況だった。世間の目も厳しかったが、先人が踏ん張った。現在は時価総額が約２０兆円と、（メガ３グループのうち）２位になった。（営業利益に相当する）業務純益に占める海外事業の割合も３割まで拡大した。『国内ビジネスでトップ』『世界で存在感』といえる状況も、すぐそこまできている」

――個人向けのリテール事業はどう強化するか。

「オリーブが順調に伸び、３年後の２９年３月期末には、現在の７５０万口座から１５００万口座にしたい。資産運用を支援する『ウェルスマネジメント』もオリーブ上で提供し、個人向けサービスのデジタル化をさらに進める」

「資産運用では、三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣ信託銀行で統一ブランド『ＳＭＢＣウェルス』を新設する。日興の社員も銀行に出向し、銀行員として株や債券を販売できる体制を整えた。貯蓄は銀行にあり、投資商品は証券にある。一緒に提供する方が効率が良い」

――人工知能（ＡＩ）はどう活用していくか。

「３年で１兆円のＩＴ投資を進め、各業務やサービスにＡＩを組み込む。ただ、円滑にＡＩを使うには前提となるデータの整備が必須で、（ＡＩがデータを引き出しやすくするための）クラウド化の比率をグループ全体で１０％から５０％まで引き上げる。これらを主導するＡＩ人材は、３００人から１０００人に増やす」

――業務効率化が進む一方で、三井住友ＦＧが重視する営業人材の「現場力」を維持するための施策は。

「社員の現場力と遂行力は強みであり、三井住友銀行で１月に始まった人事制度では成果主義、能力主義を徹底した。企業の資金需要が高まる中、融資などでは、社員がある程度のリスクを取って顧客のために尽くすことが重要だ。それで結果を出す能力が高い人材への報酬を手厚くしている」