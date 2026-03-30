【西友のチラシ】「伊右衛門」83円、「ギルティ」炭酸96円。今週のお買い得品をチェック。《4月2日まで》

スーパーの「西友」は、2026年3月30日から4月2日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

トマトは96円

ペットボトル飲料の注目は、サントリー「伊右衛門」（600ml・83円）と「NOPE ギルティ炭酸」（600ml・96円）。ギルティ炭酸は3月24日発売の新商品で、完熟フルーツやスパイスなど、99種以上のフレーバーを掛け合わせた新炭酸飲料です。

青果コーナーでは、国内産のトマト（1個・96円）や国内産の新たまねぎ（1パック・322円）などがお買い得ですよ。

CookDoがよりどり2点でお買い得

時短ごはんに大活躍の味の素「CookDo きょうの大皿」は、対象商品がよりどり2点で302円（1点171円）。「肉みそキャベツ用」「豚もやし用スタミナ醤油炒め」「肉みそなす用」が対象となってます。

また、西友のPB「みなさまのお墨付き」の「豚バラ大根の素」「とろ卵豚キャベツの素」「肉みそキャベツの素」「鶏肉の黒酢あんの素」もお買い得。よりどり2点で237円です。

今週もチラシを参考にしながら、西友でのお買いものを楽しんで。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）