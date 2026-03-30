【ベルクス最新チラシ】キャベツ1玉106円、焼きそば85円！今週もお得すぎ《4月3日まで》
東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。
最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。
チラシの売り出し期間は、2026年3月28日から4月3日までです。
箱物アイスと106円の野菜に注目
ベルクスといえば、日替わりセール。注目商品を紹介します。
3月30日（月）・31日（火）の注目はアイス。30日は、ロッテ「レディーボーデン ミニカップ」（各120ml）各種が1個171円、よりどり2コで324円です。
31日は、箱物アイスがメーカー希望小売価格から"最大5割引"に。たとえば、ロッテ「ミニ雪見だいふく」、森永製菓「バリバリバー（バニラ）」、赤城乳業「ガツン、とみかん」は各193円になります。
また、31日は千葉県産などのキャベツ（1玉106円）も目玉です。先着200人、1家族1玉までの制限があります。
また、16時からのタイムサービスでは、茨城県産などのきゅうりが3本106円で販売されます。こちらも先着200人、1家族3本限りです。
4月1日（水）は、マック食品「うちの焼きそば（3食入）」が85円です。先着300人、1家族1点限りの購入制限があります。
2日（木）は、群馬県産などのほうれん草が1袋106円。先着200人、1家族1袋限りです。
3日（金）は、宮崎県産などのピーマンが1袋106円で販売されます。
また、「モナ王 マルチバニラ」「カルピス アイスバー」といった箱物アイスが各214円とお買い得です。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）