【ベルクス最新チラシ】キャベツ1玉106円、焼きそば85円！今週もお得すぎ《4月3日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年3月28日から4月3日までです。

箱物アイスと106円の野菜に注目

ベルクスといえば、日替わりセール。注目商品を紹介します。

3月30日（月）・31日（火）の注目はアイス。30日は、ロッテ「レディーボーデン ミニカップ」（各120ml）各種が1個171円、よりどり2コで324円です。

31日は、箱物アイスがメーカー希望小売価格から"最大5割引"に。たとえば、ロッテ「ミニ雪見だいふく」、森永製菓「バリバリバー（バニラ）」、赤城乳業「ガツン、とみかん」は各193円になります。

また、31日は千葉県産などのキャベツ（1玉106円）も目玉です。先着200人、1家族1玉までの制限があります。

また、16時からのタイムサービスでは、茨城県産などのきゅうりが3本106円で販売されます。こちらも先着200人、1家族3本限りです。

4月1日（水）は、マック食品「うちの焼きそば（3食入）」が85円です。先着300人、1家族1点限りの購入制限があります。

2日（木）は、群馬県産などのほうれん草が1袋106円。先着200人、1家族1袋限りです。

3日（金）は、宮崎県産などのピーマンが1袋106円で販売されます。

また、「モナ王 マルチバニラ」「カルピス アイスバー」といった箱物アイスが各214円とお買い得です。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）