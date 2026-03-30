日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０３月３０日 １５９円７７～７８銭 （▼０．１７）
０３月２７日 １５９円９４～９６銭 （△０．４５）
０３月２６日 １５９円４９～５０銭 （△０．３６）
０３月２５日 １５９円１３～１５銭 （△０．６４）
０３月２４日 １５８円４９～５０銭 （▼１．０９）
０３月２３日 １５９円５８～６０銭 （△０．３８）
０３月１９日 １５９円２０～２３銭 （△０．４４）
０３月１８日 １５８円７６～７８銭 （▼０．４６）
０３月１７日 １５９円２２～２４銭 （▼０．０６）
０３月１６日 １５９円２８～２９銭 （▼０．１４）
０３月１３日 １５９円４２～４４銭 （△０．６４）
０３月１２日 １５８円７８～８１銭 （△０．５６）
０３月１１日 １５８円２２～２４銭 （△０．９１）
０３月１０日 １５７円３１～３３銭 （▼１．１４）
０３月０９日 １５８円４５～４７銭 （△０．９３）
０３月０６日 １５７円５２～５５銭 （△０．２７）
０３月０５日 １５７円２５～２７銭 （▼０．１９）
０３月０４日 １５７円４４～４７銭 （△０．０３）
０３月０３日 １５７円４１～４３銭 （△０．４３）
０３月０２日 １５６円９８～００銭 （△０．９０）
０２月２７日 １５６円０８～１０銭 （△０．０５）
０２月２６日 １５６円０３～０４銭 （△０．１２）
０２月２５日 １５５円９１～９３銭 （▼０．１９）
０２月２４日 １５６円１０～１１銭 （△０．６１）
０２月２０日 １５５円４９～５９銭 （△０．５３）
０２月１９日 １５４円９６～９８銭 （△１．３０）
０２月１８日 １５３円６６～６９銭 （△０．５８）
０２月１７日 １５３円０８～０９銭 （▼０．２６）
０２月１６日 １５３円３４～３５銭 （▼０．０５）
０２月１３日 １５３円３９～４１銭 （△０．３９）
０２月１２日 １５３円００～０２銭 （▼２．５６）
０２月１０日 １５５円５６～５８銭 （▼１．０２）
０２月０９日 １５６円５８～６１銭 （▼０．３０）
０２月０６日 １５６円８８～９０銭 （▼０．２３）
０２月０５日 １５７円１１～１３銭 （△０．６９）
０２月０４日 １５６円４２～４４銭 （△１．０２）
０２月０３日 １５５円４０～４２銭 （△０．５２）
０２月０２日 １５４円８８～９０銭 （△１．０９）
０１月３０日 １５３円７９～８１銭 （△０．４７）
０１月２９日 １５３円３２～３３銭 （△０．６９）
