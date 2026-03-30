リニア開通に向けて、工事が行なわれている名古屋駅周辺。地元商店街の皆さんが期待することとは？

【写真を見る】リニア工事進む名古屋駅西側 商店街の期待は… ｢観光客が増えるのでは｣｢若い世代が増えたら活気づく｣

（西本明日華記者 午前10時ごろ）

「名古屋駅西側では、リニア開通に向け工事が進められており、きょうもクレーンなどによる作業が行われています」

リニアの走る未来に向かって、日々工事が行われている名古屋駅とその周辺。駅の西側に店を構える、地元の皆さんの受け止めを伺いました。

リニア開業 地元商店街が期待することは？

名古屋駅西銀座通商店街にある「喫茶モーニング」。古民家を改装したノスタルジーな空間で、一日中モーニングセットを提供している人気店です。リニアの走る未来については…



（喫茶モーニング 市野将行代表）

「計画が進むのは嬉しい。待ち遠しい気持ち。観光客にもっとたくさん来てもらえるようになるのかなと期待」



店は、週末の朝は特に観光客の割合が多いということで、リニア開通による集客にはこれまでも期待を寄せていました。

地域単位で考えれば「期待できる」

一方、こちらも駅西銀座で営業する「エキニシマーシャル」。地元で生まれ育った店主が、2025年春にオープンさせた駄菓子屋兼居酒屋です。今回の静岡県とJR東海の対話が完了したという知らせを聞いて…



（エキニシマーシャル店主 稲垣勝さん）

「『いつになるんだろうな』と（ニュースを見て）最初に感じた」

Q.リニア開通で期待は？

「実はそんなになくて、店でどう影響が出るのかなというのは特に…」

稲垣さんは、集客増など店や商店街が受ける恩恵は将来それほど大きくないのでは？と見ていますが、広く地域単位で考えると期待はあると話します。



（稲垣さん）

「マンションが増えたり、この辺の地域に住む人が増えたりして、若い世代が増えたら活気づくのかなと」

リニアで街が発展しても「長く残っていきたい」

また、1983年から駅西で開館しているミニシアター「シネマスコーレ」の代表は…



（シネマスコーレ 木全純治代表取締役）

「（リニア開通にあたって）影響が出るところを担保するというか、話し合いがきちんと行われてよかった」

創業時から支配人をつとめ、良質な作品にこだわって上映を続けてきた木全代表。リニアの走る未来に向かって、日々周辺の環境も変化していく中、街のあり方について一言…



（木全代表取締役）

「こういう（昔から続く店の）一角がきちんと残ることが、非常にいいことだと思っているので、長く残っていきたい」