看板商品はバウムクーヘン。横浜・港南台バーズにパティスリーストラスブールがオープン

洋菓子ブランドのパティスリーストラスブールは4月2日、新店舗「パティスリーストラスブール港南台バーズ店」をオープンします。

■看板商品のバウムクーヘンなどブランド代表商品を多数ラインナップ

同店では、ブランドを代表する商品を多数ラインナップ。

「バウムクーヘンREY」は、しっとりとした口当たりと素材の風味を最大限に引き出した看板商品で、贈答用としても活用できます。カット（303円）、1山（756円）、3山（1,890円）、5山（3,132円）で購入できます。

旬の素材を活かしたプチガトーやアントルメ「生デコレーション苺飾り」などを販売します。

さらに、軽やかな食感が特徴の「リング＆リング」やリーフパイ「菓子の葉」、しっとりとしたロールケーキ「和三盆ロール」も用意。

贈り物や手土産に使える詰め合わせも取り揃えています。

■店舗概要

店舗名：パティスリーストラスブール港南台バーズ店

オープン日：2026年4月2日

所在地：神奈川県横浜市港南区港南台3-1-3 港南台バーズ1F

営業時間：10:00〜20:00

定休日：施設に準ずる

アクセス：JR港南台駅より徒歩1分

URL：https://stras.jp

（フォルサ）