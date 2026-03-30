Nextorage株式会社は、4月3日（金）から開催されるAmazon「新生活セールFinal」に参加。セールに先駆け、3月31日（火）からの先行セールにも登場する。

CFexpress 4.0規格に対応したメモリーカード、SDXC UHS-IIカード、ポータブルSSDなどが最大17%OFF、プロジェクターやアダプターなどの映像関連機器が最大37%OFFとなる。

VPG800に対応したCFexpress 4.0 Type Aカード「NX-A2PROシリーズ」や、CFexpress 4.0 Type Bのフラッグシップカード「NX-B2PROシリーズ」もラインアップに含まれている。

セール期間

CFexpress Type B メモリーカード

CFexpress Type A メモリーカード

CFexpress メモリーカード用カードリーダー

SDXC UHS-II / UHS-I メモリーカード

SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー

先行セール：2026年3月31日（火）0時00分～4月2日（木）23時59分 本番セール：2026年4月3日（金）0時00分～4月6日（月）23時59分NX-B2SE128G（128GB）：15,180円→13,660円（10%OFF） NX-B2PRO165G（165GB）：38,600円→34,740円（10%OFF） NX-B2PRO330G（330GB）：77,680円→69,912円（10%OFF） NX-B2PRO660G（660GB）：134,850円→121,365円（10%OFF） NX-B2PRO1330G（1,330GB）：261,780円→235,602円（10%OFF） NX-B3SE256G（256GB）：29,110円→26,199円（10%OFF） NX-B3SE512G（512GB）：50,060円→45,054円（10%OFF） NX-B3SE1024G（1,024GB）：82,170円→73,953円（10%OFF） NX-B3AE500G（500GB）：59,250円→53,325円（10%OFF） NX-B3AE1000G（1,000GB）：108,840円→97,956円（10%OFF） NX-B3AE2000G（2,000GB）：194,610円→175,149円（10%OFF）NX-A1PRO40G（40GB）：9,980円→8,980円（10%OFF） NX-A1PRO80G（80GB）：15,980円→14,380円（10%OFF） NX-A1PRO640G（640GB）：70,420円→63,370円（10%OFF） NX-A1SE960G（960GB）：43,490円→39,141円（10%OFF） NX-A1SE1920G（1,920GB）：79,980円→65,830円（17%OFF） NX-A2PRO160G（160GB）：34,970円→31,473円（10%OFF） NX-A2PRO320G（320GB）：55,720円→50,148円（10%OFF） NX-A2PRO640G（640GB）：104,720円→94,248円（10%OFF） NX-A2AE500G（500GB）：58,460円→52,614円（10%OFF） NX-A2AE1000G（1,000GB）：109,160円→98,244円（10%OFF） NX-A2AE2000G（2,000GB）：179,640円→161,676円（10%OFF） NX-A2SE256G（256GB）：33,560円→30,204円（10%OFF） NX-A2SE512G（512GB）：50,360円→45,324円（10%OFF） NX-A2SE1024G（1,024GB）：100,460円→90,414円（10%OFF）NX-SB1SE：8,990円→8,090円（10%OFF） NX-MFB1SE：8,990円→8,090円（10%OFF） NX-MFA1SE：8,990円→8,090円（10%OFF） NX-SA1PRO：13,980円→12,580円（10%OFF） NX-SB1PRO：13,980円→12,580円（10%OFF）NRS-HA64G（64GB/UHS-I）：2,790円→2,510円（10%OFF） NRS-HA128（128GB/UHS-I）：4,450円→4,000円（10%OFF） NRS-HA256（256GB/UHS-I）：8,790円→7,910円（10%OFF） NX-F2PRO64G（64GB/UHS-II）：13,620円→12,258円（10%OFF） NX-F2PRO128G（128GB/UHS-II）：25,740円→23,166円（10%OFF） NX-F2PRO256G（256GB/UHS-II）：46,560円→41,904円（10%OFF） NX-F2SE128G（128GB/UHS-II）：15,560円→14,004円（10%OFF） NX-F2SE256G（256GB/UHS-II）：27,260円→24,534円（10%OFF） NX-F2SE512G（512GB/UHS-II）：47,120円→42,408円（10%OFF）

・NX-DF1CL（SD用デュアルリーダー）：7,980円→7,180円（10%OFF）

microSDXC Express / UHS-II メモリーカード

microSD & SDメモリーカード用マルチスロットカードリーダー

NM3A128（128GB/Express）：7,480円→6,358円（15%OFF） NM3A256（256GB/Express）：9,980円→8,483円（15%OFF） NM3A512（512GB/Express）：18,879円→16,047円（15%OFF） NX-M2SE128G（128GB/UHS-II）：13,610円→12,249円（10%OFF） NX-M2SE256G（256GB/UHS-II）：21,410円→19,269円（10%OFF） NX-M2SE512G（512GB/UHS-II）：38,610円→34,749円（10%OFF）

・NX-MMF1CL（小型マルチリーダー）：4,980円→4,480円（10%OFF）

USB 40Gbps ポータブルSSD

NX-PS1PRO1TB（1TB）：49,800円→44,820円（10%OFF） NX-PS1PRO2TB（2TB）：71,210円→64,089円（10%OFF） NX-PS1PRO4TB（4TB）：119,980円→107,982円（10%OFF）