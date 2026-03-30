飛距離出にくいNPB球と対照的？韓国KBOで“飛びすぎるボール”が話題→検査の結果「昨年より反発係数低い」

侍ジャパンのWBC8強敗退を機に日本でNPBの「飛ばないボール問題」が再燃する一方で、韓国KBOでは逆に「ボールが飛びすぎる」として話題となっている。

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そんななか、韓国野球委員会が3月30日、KBOの公式試合球に関する第1次随時検査の結果を発表した。

今回の検査は、KBOの公式試合球であるスカイラインスポーツ社の「AAK-100」から5ダースのサンプルを各球場で無作為に回収。国民体育振興公団（KSPO）韓国スポーツ開発院のスポーツ用品試験所に依頼し、3月26日から28日まで検査を実施した。

検査の結果、すべてのサンプルが合格基準を満たしていることが確認された。

2026年のKBOでは、オープン戦から「ボールが飛びすぎる」として騒動が起きていた。打球が予想以上に遠くへ飛ぶと現場で体感されたためだ。

実際、開幕シリーズ10試合では計24本の本塁打を記録した。1試合あたり2.4本という数字だ。

昨季本塁打数最下位（75本）だったロッテ・ジャイアンツが、2試合で7本もの本塁打を放った。ロッテは29日のサムスン・ライオンズ戦で1試合4本塁打を挙げた。

そのほか、ハンファ・イーグルス、SSGランダース、NCダイノス、斗山（トゥサン）ベアーズもそれぞれ3本ずつ放った。一方で、昨季本塁打数1位（161本）だったサムスン・ライオンズは0本で、キウム・ヒーローズも0本、LGツインズは1本にとどまっている。

昨季の開幕シリーズ10試合の本塁打数は計25本だった。LGが7本、サムスンが6本で、キウム、KIAタイガース、ハンファがそれぞれ3本ずつだった。昨季レギュラーシーズンでは全720試合で1191本の本塁打が飛び出し、1試合あたり1.65本だった。

KTのイ・ガンチョル監督も29日、蚕室（チャムシル）球場での取材対応時に「選手たちが一番よくわかっているが、打球がより遠くに飛ぶと言っていた」と言及した。監督をはじめとした現場の人間の多くが、例年と比較して「ボールが飛ぶ」と感じているようだ。

「飛びすぎるボール」をめぐっては、韓国メディア各社も「テンテンボール」と表現。「テンテンボール」は韓国語で「スーパーボール」を意味する言葉で、それだけ打球が飛ぶということを強調しているわけだ。

もっとも、実際の検査結果は異なっていた。昨季の公式試合球の第1次試験結果と比較すると、むしろ今年の反発係数の方が低かった。

検査結果

KBO公式試合球（写真提供＝OSEN）

今年の反発係数の平均は0.4093で、昨年の平均は0.4123。円周（2026年：233.1mm／2025年：232mm）、重量（2026年：145.3g／2025年：144.12g）はいずれも大同小異だった。縫い目幅は2026年が7.85mm、2025年が7.03mmだった。縫い目幅が昨年より0.82mm広くなった点を除けば、すべてが平均範囲内であることがわかった。

検査結果においては昨年より反発係数が低くなり、円周が大きくなり、重量が増し、縫い目幅が広がったKBOの公式試合球。少なくとも「飛びすぎるボール」ではないことは明らかになったが、今年は例年以上に本塁打を多くみられるシーズンになるのだろうか。

（記事提供＝OSEN）