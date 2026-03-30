あえて書かせてもらう、優勝宣言とのギャップ--スコットランド戦で見えた“日本代表の現実”【現地発】
現地時間３月28日、ハムデン・パークでのスコットランド代表戦。１−０と勝利した日本代表は“ふたつの顔”を見せた。
ひとつは主力を大量投入した62分までの顔、もうひとつはそれ以降の顔だ。
代表経験の浅いスタメン組が見せたパフォーマンスは及第点も無得点という点で課題を残した。対して、堂安律、三笘薫、伊東純也、上田綺世ら常連組は連係もよく安定したプレーでゴールを奪取した。
今の主力メンバーはおそらくワールドカップのグループリーグを突破できる力はあるだろう。ただ、優勝を目指せるかと言うと…。現時点で強く頷けない。
ワールドカップ決勝まで８試合を戦い抜くうえでは、主力以外の戦力充実度が鍵となる。その点で、スコットランド戦のスタメン組は未知数と言えた。
短い活動期間、しかも代表経験が浅いハンデもある中で、スコットランド戦のスタメンにいきなりハイパフォーマンスを求めるのが酷なのは承知している。
それでもあえて書かせてもらう。優勝を掲げる以上、主力だけでは足りない。スコットランド戦で見えたのは“層の差”という現実だった。
当然ながら、ワールドカップ制覇を狙うのはおかしくない。むしろ「そこを目指さなくてどうする！」との思いもある。ただ一方で、現状では優勝宣言とのギャップを感じずにはいられない。この見立てがイングランド戦で覆されることを、強く望んでいる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
ひとつは主力を大量投入した62分までの顔、もうひとつはそれ以降の顔だ。
代表経験の浅いスタメン組が見せたパフォーマンスは及第点も無得点という点で課題を残した。対して、堂安律、三笘薫、伊東純也、上田綺世ら常連組は連係もよく安定したプレーでゴールを奪取した。
ワールドカップ決勝まで８試合を戦い抜くうえでは、主力以外の戦力充実度が鍵となる。その点で、スコットランド戦のスタメン組は未知数と言えた。
短い活動期間、しかも代表経験が浅いハンデもある中で、スコットランド戦のスタメンにいきなりハイパフォーマンスを求めるのが酷なのは承知している。
それでもあえて書かせてもらう。優勝を掲げる以上、主力だけでは足りない。スコットランド戦で見えたのは“層の差”という現実だった。
当然ながら、ワールドカップ制覇を狙うのはおかしくない。むしろ「そこを目指さなくてどうする！」との思いもある。ただ一方で、現状では優勝宣言とのギャップを感じずにはいられない。この見立てがイングランド戦で覆されることを、強く望んでいる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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