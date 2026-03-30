目下４連敗中のジュビロ。なぜこのような状況に？ どうしたら強くなる？ 元10番が熟慮「我々は望む結果を得られていない」

目下４連敗中のジュビロ。なぜこのような状況に？ どうしたら強くなる？ 元10番が熟慮「我々は望む結果を得られていない」