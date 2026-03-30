目下４連敗中のジュビロ。なぜこのような状況に？ どうしたら強くなる？ 元10番が熟慮「我々は望む結果を得られていない」
最後に勝利したのは、２月28日の４節・福島戦。磐田はスコアレスで迎えたPK戦を５−３で制した。
その後は黒星が並ぶ。５節・藤枝戦（１−１、5PK6）、６節・札幌戦（０−１）、７節・大宮戦（１−４）、８節・いわき戦（０−１）。J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST-Bで、磐田は目下４連敗中。勝点５で10チーム中８位だ。
いわき戦の翌日、クラブのCRO（クラブ・リレーションズ・オフィサー）を務める山田大記氏が自身のXを更新。ジュビロの元10番は「なぜこのような状況に陥っているのか」「どうしたらチームが強くなるのか」と書き出し、「１人であれこれ考えています」と綴る。
「2013年の初降格から、強化部、監督、コーチ、スタッフ、選手として、沢山の方がジュビロの為に戦ってくれました。皆さん「ジュビロを強くしたい」という一心で、大きな情熱を注いでくれました。
それでも、我々は望む結果を得られていない。この状況を、しっかりと受け止め、向き合わなければならないと感じています」
どうすれば、この苦境を脱することができるのか。
「クラブを強くすることは容易ではなく、誰か１人のせいで今の状況に陥っているわけでも、誰か１人の力でクラブを押し上げられるわけでもありません。
クラブに関わる僕たち一人ひとりに責任があり、一人ひとりが変化し、成長していく必要があると思います。
その上で、ここからクラブを強くしていくためには、サポーターの皆さんの存在や力が、これまで以上に大きなものになると感じています。皆さん一人ひとりが、それぞれの形でクラブと関わり、共に支えていただけたら嬉しいです」
そして「選手時代も、今も力不足を痛感していますが、自分にできることを具体的な行動として積み重ねていきたいと思います」と決意。「どんな時もクラブを支えてくれるサポーターの皆さんに、心から感謝しています。いつもありがとうございます」と伝えた。
次節は４月４日、勝点17で３位の甲府をホームに迎える。悪い流れを変えるような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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その後は黒星が並ぶ。５節・藤枝戦（１−１、5PK6）、６節・札幌戦（０−１）、７節・大宮戦（１−４）、８節・いわき戦（０−１）。J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST-Bで、磐田は目下４連敗中。勝点５で10チーム中８位だ。
いわき戦の翌日、クラブのCRO（クラブ・リレーションズ・オフィサー）を務める山田大記氏が自身のXを更新。ジュビロの元10番は「なぜこのような状況に陥っているのか」「どうしたらチームが強くなるのか」と書き出し、「１人であれこれ考えています」と綴る。
それでも、我々は望む結果を得られていない。この状況を、しっかりと受け止め、向き合わなければならないと感じています」
どうすれば、この苦境を脱することができるのか。
「クラブを強くすることは容易ではなく、誰か１人のせいで今の状況に陥っているわけでも、誰か１人の力でクラブを押し上げられるわけでもありません。
クラブに関わる僕たち一人ひとりに責任があり、一人ひとりが変化し、成長していく必要があると思います。
その上で、ここからクラブを強くしていくためには、サポーターの皆さんの存在や力が、これまで以上に大きなものになると感じています。皆さん一人ひとりが、それぞれの形でクラブと関わり、共に支えていただけたら嬉しいです」
そして「選手時代も、今も力不足を痛感していますが、自分にできることを具体的な行動として積み重ねていきたいと思います」と決意。「どんな時もクラブを支えてくれるサポーターの皆さんに、心から感謝しています。いつもありがとうございます」と伝えた。
次節は４月４日、勝点17で３位の甲府をホームに迎える。悪い流れを変えるような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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