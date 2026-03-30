新規設定ファンド一覧 3月第4週（3月23日～3月27日） 新規設定ファンド一覧 3月第4週（3月23日～3月27日）

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3月第4週（3月23日～3月27日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇3月23日

ＳＯＭＰＯ円建て債券ファンド（限定追加型）２０２６－０３（円蔵２０２６－０３）

運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



〇3月24日

ひふみクロスオーバー年金

運用会社：レオス・キャピタルワークス



〇3月25日

たわらノーロードフォーカス米国超大型テクノロジー７（ギガテック７）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



アムンディ・ターゲット・ジャパンＤＣ

運用会社：アムンディ・ジャパン



〇3月27日

ダイワ／キャンベル・システマティックマルチ戦略（投資一任専用）

運用会社：大和アセットマネジメント



ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型）

運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）

運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



イーストスプリング・グローバル・ダイナミック株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

運用会社：イーストスプリング・インベストメンツ



イーストスプリング・グローバル・ダイナミック株式ファンド（年２回決算型）

運用会社：イーストスプリング・インベストメンツ



ＪＰモルガン・グローバル・セレクト株式ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）（ザ・モルガン・コア）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・グローバル・セレクト株式ファンド（為替ヘッジなし、年４回決算型）（ザ・モルガン・コア）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・グローバル・セレクト株式ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型）（ザ・モルガン・コア）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・グローバル・セレクト株式ファンド（為替ヘッジあり、年４回決算型）（ザ・モルガン・コア）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント







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