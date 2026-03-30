山善 <8051> [東証Ｐ] が3月30日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の100億円→125億円(前期は100億円)に25.0％上方修正し、一転して24.8％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の45.8億円→70.8億円(前年同期は65.2億円)に54.5％増額し、一転して8.6％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の通期連結業績予想につきましては、2025年10月15日に公表いたしました業績予想の修正後も引き続き、取引内容の最適化や価格交渉、計画済みの販売促進活動の内容など経営効率向上に資する管理可能な諸施策の見直しを徹底し、販売費及び一般管理費の削減を図りました。また、資金調達方針及び手元流動性の保有方法を見直した結果、ネット財務費用が大幅に改善しました。さらに、引き続き縮減を進めている政策保有株式からの配当収入が高水準で推移したことにより、為替相場の変動の影響はあるものの、財務収支が大幅なプラスで着地する見通しとなりました。その結果、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想を上回る見込みであるため、2026年３月期通期連結業績予想を上記のとおり修正いたします。配当予想について 今回の業績予想修正に伴う配当予想の修正はございません。(注)上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる可能性があります。

