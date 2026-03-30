「日経225ミニ」手口情報（30日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限8836枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8836枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8836( 8836)
バークレイズ証券 5019( 5019)
SBI証券 8454( 4614)
楽天証券 6459( 2949)
ソシエテジェネラル証券 2945( 2945)
松井証券 720( 720)
フィリップ証券 567( 567)
マネックス証券 416( 416)
三菱UFJeスマート 510( 200)
ドイツ証券 122( 122)
JPモルガン証券 94( 94)
日産証券 65( 65)
インタラクティブ証券 49( 49)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 178( 178)
ABNクリアリン証券 147( 147)
SBI証券 245( 109)
マネックス証券 75( 75)
楽天証券 115( 61)
松井証券 50( 50)
フィリップ証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 34( 24)
ドイツ証券 14( 14)
JPモルガン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
日産証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 220384( 220384)
ソシエテジェネラル証券 106359( 106359)
バークレイズ証券 54328( 54328)
SBI証券 112895( 50893)
楽天証券 83074( 39848)
松井証券 25484( 25484)
日産証券 10088( 10088)
三菱UFJeスマート 16614( 9454)
JPモルガン証券 7912( 7912)
サスケハナ・ホンコン 7654( 7654)
マネックス証券 5886( 5886)
ビーオブエー証券 4106( 4106)
みずほ証券 3090( 3090)
ゴールドマン証券 2906( 2892)
フィリップ証券 2634( 2634)
BNPパリバ証券 2098( 2098)
モルガンMUFG証券 1913( 1913)
UBS証券 1746( 1746)
ドイツ証券 740( 740)
インタラクティブ証券 647( 647)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース