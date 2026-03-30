「日経225ミニ」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限2万9817枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9817枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 29817( 13817)
ソシエテジェネラル証券 10622( 9622)
バークレイズ証券 9036( 8536)
SBI証券 5889( 2431)
楽天証券 4559( 1763)
松井証券 546( 546)
フィリップ証券 430( 430)
マネックス証券 402( 402)
三菱UFJeスマート 598( 282)
日産証券 258( 258)
JPモルガン証券 11101( 101)
インタラクティブ証券 86( 86)
ドイツ証券 49( 49)
ゴールドマン証券 24( 24)
岩井コスモ証券 7( 7)
立花証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 1002( 2)
みずほ証券 9500( 0)
BNPパリバ証券 4000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 494( 494)
ソシエテジェネラル証券 260( 260)
松井証券 238( 238)
フィリップ証券 128( 128)
日産証券 123( 123)
SBI証券 251( 101)
楽天証券 143( 79)
マネックス証券 63( 63)
三菱UFJeスマート 73( 51)
JPモルガン証券 41( 41)
インタラクティブ証券 16( 16)
光世証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 279310( 279309)
ソシエテジェネラル証券 177452( 177451)
バークレイズ証券 95208( 95208)
SBI証券 104610( 36130)
松井証券 28215( 28215)
楽天証券 52306( 25882)
日産証券 25026( 25026)
サスケハナ・ホンコン 15622( 15622)
モルガンMUFG証券 14982( 14958)
三菱UFJeスマート 17591( 12247)
JPモルガン証券 11232( 11210)
ゴールドマン証券 8233( 8069)
ビーオブエー証券 6966( 6966)
野村証券 7096( 6805)
SMBC日興証券 5989( 5942)
BNPパリバ証券 5515( 5515)
マネックス証券 5198( 5198)
インタラクティブ証券 3687( 3687)
広田証券 2924( 2924)
みずほ証券 2476( 2442)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース