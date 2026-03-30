「TOPIX先物」手口情報（30日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万562枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万562枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10562( 10562)
ソシエテジェネラル証券 9468( 9468)
バークレイズ証券 7100( 7100)
ゴールドマン証券 20939( 4466)
ビーオブエー証券 3648( 3648)
JPモルガン証券 2370( 1849)
モルガンMUFG証券 11324( 1495)
サスケハナ・ホンコン 1352( 1352)
UBS証券 906( 890)
BNPパリバ証券 396( 396)
SBI証券 385( 367)
日産証券 342( 342)
シティグループ証券 330( 330)
野村証券 4558( 174)
ドイツ証券 124( 124)
インタラクティブ証券 76( 76)
HSBC証券 70( 70)
三菱UFJeスマート 53( 43)
フィリップ証券 38( 38)
みずほ証券 4597( 22)
SMBC日興証券 8520( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース