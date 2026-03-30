「TOPIX先物」手口情報（30日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限4万1219枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万1219枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 41219( 38769)
ABNクリアリン証券 34004( 32253)
バークレイズ証券 28144( 25729)
JPモルガン証券 21632( 11148)
モルガンMUFG証券 10178( 8842)
ゴールドマン証券 16924( 6405)
BNPパリバ証券 6884( 5024)
ビーオブエー証券 5406( 4806)
シティグループ証券 5608( 4310)
野村証券 16036( 2926)
サスケハナ・ホンコン 2856( 2856)
UBS証券 4122( 2363)
みずほ証券 3221( 2093)
日産証券 1435( 1435)
大和証券 1668( 1000)
ドイツ証券 927( 927)
SBI証券 1041( 855)
SMBC日興証券 9251( 598)
インタラクティブ証券 469( 469)
三菱UFJeスマート 398( 346)
三菱UFJ証券 1800( 0)
東海東京証券 137( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
日産証券 13( 13)
ABNクリアリン証券 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース