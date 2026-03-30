「日経225先物」手口情報（30日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万5枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10005( 9903)
ソシエテジェネラル証券 4787( 4787)
バークレイズ証券 4416( 4364)
SBI証券 2587( 1509)
モルガンMUFG証券 1436( 1320)
サスケハナ・ホンコン 1098( 1098)
楽天証券 1548( 810)
松井証券 755( 755)
ビーオブエー証券 641( 641)
インタラクティブ証券 628( 628)
日産証券 580( 580)
フィリップ証券 420( 420)
ゴールドマン証券 657( 414)
シティグループ証券 328( 328)
JPモルガン証券 375( 325)
HSBC証券 260( 260)
UBS証券 208( 208)
BNPパリバ証券 185( 185)
マネックス証券 148( 148)
ドイツ証券 154( 142)
三菱UFJeスマート 26( 0)
野村証券 23( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
ABNクリアリン証券 44( 44)
フィリップ証券 13( 13)
SBI証券 8( 8)
楽天証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
ドイツ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース