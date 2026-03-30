フジテレビ代表ドラマの貴重な裏話が続々 北村匠海ら…4月期新ドラマの出演キャストがフジドラマに“初登場”したシーンも一挙公開
フジテレビは30日、19時より『FNS新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面81連発！国民的ヒットの祭典』（後7：00）を放送する。90年代のトレンディドラマから、つい最近社会現象を巻き起こした話題作まで―。ドラマ好き300人が選んだフジテレビが誇る名作ドラマ81本の名場面、名ゼリフ、そして主題歌を、超貴重映像とともに一挙大放出する。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
ＭＣを務めるのは、川島明（麒麟）、内田有紀、長田庄平（チョコレートプラネット）、松尾駿（チョコレートプラネット）。さらに、ゲストに４月期新ドラマ出演キャスト陣らを迎え、豪華メンバーで贅沢にこれまでのフジテレビドラマの歴史を振り返る。
90年代ドラマからは、『東京ラブストーリー』（1991年）や『あすなろ白書』（1993年）など誰もが知る名作の“あの瞬間”が再び！『101回目のプロポーズ』（1991年）では、主演の武田鉄矢から「撮った後にＮＧになりそうだった」という名場面のびっくりな裏話も明かされスタジオは騒然。また、ＭＣの内田が収録後、「幸せな時間を過ごせたことを思い出した！」と語った『ひとつ屋根の下』（1993年）の“胸熱”シーンも放送され、トレンディドラマのパレードには終始歓声があがった。
その中で話題になったのがドラマの“泣き”のシーン。「緊張する」という高杉真宙の言葉に、俳優一同が大きくうなずく中、橋本愛には独自の攻略法があるそうで…！？一方、驚異的な配信数を記録し、「silentロス」という言葉も生まれるほどの社会現象を巻き起こした『silent』（2022年）。ドラマ現場ではスケジュール調整が大きな課題となることも多い中、夜のシーンを昼にどうしても撮影しなければいけないという無理難題をどう解決したのか―。村瀬健プロデューサーが、驚きのテクニック秘話を告白する。
そして、ゲストの４月期新ドラマの出演キャスト陣らが、フジテレビドラマに初登場したシーンなども続々登場。北村匠海が初登場した『太陽と海の教室』（2008年）。当時、10歳だった北村が「オーディションまで覚えている」という思い出の作品だが、なんとこの作品で思わぬ形で“ファーストキス”をすることに！あどけなさたっぷりの超印象的なシーンをお届けする。
神木隆之介は『涙をふいて』（2000年）でフジテレビドラマ初登場となったが、内田とも共演。当時７歳で現場のスタッフ、キャスト陣らをメロメロにしたという神木だが、そのシーンを見れば納得間違いなし。佐藤二朗は初登場作品の西村京太郎サスペンス『お局探偵 亜木子＆みどりの旅情事件帳3』（2000年）が流れると、「うわ、懐かしい」と思わず声を漏らし、当時役のオファーがきたことのうれしさを喜々として語った。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
ＭＣを務めるのは、川島明（麒麟）、内田有紀、長田庄平（チョコレートプラネット）、松尾駿（チョコレートプラネット）。さらに、ゲストに４月期新ドラマ出演キャスト陣らを迎え、豪華メンバーで贅沢にこれまでのフジテレビドラマの歴史を振り返る。
その中で話題になったのがドラマの“泣き”のシーン。「緊張する」という高杉真宙の言葉に、俳優一同が大きくうなずく中、橋本愛には独自の攻略法があるそうで…！？一方、驚異的な配信数を記録し、「silentロス」という言葉も生まれるほどの社会現象を巻き起こした『silent』（2022年）。ドラマ現場ではスケジュール調整が大きな課題となることも多い中、夜のシーンを昼にどうしても撮影しなければいけないという無理難題をどう解決したのか―。村瀬健プロデューサーが、驚きのテクニック秘話を告白する。
そして、ゲストの４月期新ドラマの出演キャスト陣らが、フジテレビドラマに初登場したシーンなども続々登場。北村匠海が初登場した『太陽と海の教室』（2008年）。当時、10歳だった北村が「オーディションまで覚えている」という思い出の作品だが、なんとこの作品で思わぬ形で“ファーストキス”をすることに！あどけなさたっぷりの超印象的なシーンをお届けする。
神木隆之介は『涙をふいて』（2000年）でフジテレビドラマ初登場となったが、内田とも共演。当時７歳で現場のスタッフ、キャスト陣らをメロメロにしたという神木だが、そのシーンを見れば納得間違いなし。佐藤二朗は初登場作品の西村京太郎サスペンス『お局探偵 亜木子＆みどりの旅情事件帳3』（2000年）が流れると、「うわ、懐かしい」と思わず声を漏らし、当時役のオファーがきたことのうれしさを喜々として語った。