八乙女光、舞台のために楽曲を作詞・作曲「温かい言葉で埋め尽くしました」 東日本大震災から15年に思い

八乙女光、舞台のために楽曲を作詞・作曲「温かい言葉で埋め尽くしました」 東日本大震災から15年に思い