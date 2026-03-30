藤井直樹、八乙女光と初共演で新たな発見 福田悠太が苦笑い「切り取ったらヤバいことになる」
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光、俳優の福田悠太、藤井直樹が30日、東京・新大久保の東京グローブ座で舞台『小さな神たちの祭り』の公開ゲネプロ＆取材会に参加した。
【写真】 かっこいい！笑顔の八乙女光
東日本大震災で家族を失った青年が、喪失と向き合いながら、周囲との絆と家族愛の中で再び前へ踏み出していく姿を描く作品。昨年末に逝去した脚本家・内館牧子氏による同名小説を原作に、演出・鈴木裕美氏、脚本・G2が手がける。
主人公・谷川晃を演じるのは、宮城県出身の八乙女。親友役に福田、弟役に藤井が務める。八乙女は「けいこを1ヶ月半ぐらいやって、カンパニーでディスカッションしながら作ってきた。やっと初日を迎えることができて、うれしいです」とする。福田は「けいこ場でみんなでディスカッションして築き上げたメッセージがお客様にしっかり届けばいいなと思っております」と話し、藤井も「（公演で）東北まで行きますし、セリフがどう聞こえるかなど、すごく細かいところまでこだわった。その思いが届くのが楽しみです」と思いを語った。
意外にも3人はしっかりとした共演は初。福田は「ここ（八乙女と藤井）はゲーム仲間です」とし、八乙女は「仕事はしたことないけど、ゲームはたくさんしたことあって。ボイスチャットでいっぱいしゃべったことがある変な仲です」と苦笑い。福田は「ゲーム上では、こっち（藤井）の方が立場が上なんです」と明かすと笑いが起き、藤井は「恐縮です」と照れ笑いを浮かべた。
そんな藤井は八乙女の印象を話すことに。「先輩ですし、リスペクトがあったんですけど（演じる）晃としてのダメさがスゴくて（笑）。2人でしゃべっている時にぽつんと言うセリフで『うわ〜ダメな人そう〜』というのがピカイチだった。後輩なので、なんとも言えない部分ですけど、すごいと思った」と驚いたそう。直後に福田が「切り取ったらヤバいことになる」と笑っていた。
きょう30日からの東京公演を皮切りに、福島、大阪、岩手、愛知、宮城にて5月22日まで上演される。会見には、堺小春、斉藤暁も参加した。
【写真】 かっこいい！笑顔の八乙女光
東日本大震災で家族を失った青年が、喪失と向き合いながら、周囲との絆と家族愛の中で再び前へ踏み出していく姿を描く作品。昨年末に逝去した脚本家・内館牧子氏による同名小説を原作に、演出・鈴木裕美氏、脚本・G2が手がける。
意外にも3人はしっかりとした共演は初。福田は「ここ（八乙女と藤井）はゲーム仲間です」とし、八乙女は「仕事はしたことないけど、ゲームはたくさんしたことあって。ボイスチャットでいっぱいしゃべったことがある変な仲です」と苦笑い。福田は「ゲーム上では、こっち（藤井）の方が立場が上なんです」と明かすと笑いが起き、藤井は「恐縮です」と照れ笑いを浮かべた。
そんな藤井は八乙女の印象を話すことに。「先輩ですし、リスペクトがあったんですけど（演じる）晃としてのダメさがスゴくて（笑）。2人でしゃべっている時にぽつんと言うセリフで『うわ〜ダメな人そう〜』というのがピカイチだった。後輩なので、なんとも言えない部分ですけど、すごいと思った」と驚いたそう。直後に福田が「切り取ったらヤバいことになる」と笑っていた。
きょう30日からの東京公演を皮切りに、福島、大阪、岩手、愛知、宮城にて5月22日まで上演される。会見には、堺小春、斉藤暁も参加した。