セリエAのノヴァーラは30日、日本代表アウトサイドヒッターの石川真佑（25）ら7選手の退団を発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

2025-26シーズンのセリエA女子でレギュラーシーズン4位という成績を残したノヴァーラ。プレーオフへ進出したものの、準決勝でコネリアーノの敗れシーズンを終えていた。

2024年にフィレンツェからノヴァーラへと加入した石川は、1年目から主力へと定着すると、CEVカップ優勝にも貢献。2年目の今シーズンは一時スタメンを外れる時期もあったが、持ち前の守備力でチームに貢献し、シーズンを通して307得点を記録した。

ノヴァーラは石川だけでなく、オランダ代表ミドルブロッカーのインディ・バイエンス（25）、ジュリア・レオナルディ（38）、ベルギー代表ミドルブロッカーのシルケ・ファンアーフェルマート（26）、アメリカ代表オポジットのテイラー・ミムズ（28）、イタリア人アウトサイドヒッターのジュリア・メリ（28）、イタリア人ミドルブロッカーのヴェロニカ・コスタンティーニ（23）の計7名の退団を発表している。