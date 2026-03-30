小出恵介、森カンナの恋人のひとりに “あるシーン”を1週間泊まり込み撮影「deep seriesになる！」【コメント全文】
俳優の小出恵介が、森カンナが主演を務める日本テレビ系月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（4月6日スタート、毎週月曜 深0：24）に出演することが30日、発表された。主人公・谷崎真奈美（森）の恋人（マイラブ）のひとりを演じる。
【写真】警察手帳×手錠…かっこ良すぎる森カンナ
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
映画『パッチギ！』、ドラマ『ごくせん』『のだめカンタービレ』『ROOKIES』『JIN―仁―』『梅ちゃん先生』など数々の代表作をもつ小出は、真奈美の50人いるマイラブのひとりで、元暴力団員の江本健役を演じる。豊橋依織（大沢あかね）に逮捕されたことがある。服役を6年前に終え、今は足を洗っている。
小出は、出演にあたって、「毎シーン、ワクワクかつヒリヒリしながら臨むことができました」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
ドラマ『多すぎる恋と殺人』、マイラブの1人“アウトロー枠”改め“まっすぐ枠”を拝命する江本健役を演じさせていただきました。
江本は、森カンナさん演じる主人公、真奈美の囚われない価値観に惚れこみ、怪しさを見せながらも、一途に彼女をサポートしていく役柄です。先日、私が登場する“ある”シーンを、約1週間ほどかけて泊まり込みで撮影しましたが、これはドラマDEEPの文字通り「deep seriesになる！」と確信いたしました。
また、その自由な設定の脚本に輪をかけ、監督もとても自由な発想で演出をされており、毎シーン、ワクワクかつヒリヒリしながら臨むことができました。現場では、そんな皆さんが取り囲む自由なエネルギーに引けを取らぬよう、楽しく演じられたらと思います！
【写真】警察手帳×手錠…かっこ良すぎる森カンナ
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
小出は、出演にあたって、「毎シーン、ワクワクかつヒリヒリしながら臨むことができました」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
ドラマ『多すぎる恋と殺人』、マイラブの1人“アウトロー枠”改め“まっすぐ枠”を拝命する江本健役を演じさせていただきました。
江本は、森カンナさん演じる主人公、真奈美の囚われない価値観に惚れこみ、怪しさを見せながらも、一途に彼女をサポートしていく役柄です。先日、私が登場する“ある”シーンを、約1週間ほどかけて泊まり込みで撮影しましたが、これはドラマDEEPの文字通り「deep seriesになる！」と確信いたしました。
また、その自由な設定の脚本に輪をかけ、監督もとても自由な発想で演出をされており、毎シーン、ワクワクかつヒリヒリしながら臨むことができました。現場では、そんな皆さんが取り囲む自由なエネルギーに引けを取らぬよう、楽しく演じられたらと思います！