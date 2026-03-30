◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

最後の世界選手権で4度目の頂点に立った坂本花織選手が、最終日のエキシビションで会場のファンを魅了しました。

坂本選手は、映画グレイテスト・ショーマンの「ア・ミリオン・ドリームズ」の音楽で、選手として最後の滑りへ。美しいスケーティングで会場をわかせました。

さらにフィナーレでは、司会者から紹介され、坂本選手がリンク上に集まる選手たちの輪の中央へ。ショートプログラムの曲である「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」が流れる中、選手や会場全体でこれまでの活躍をねぎらう様子がありました。

またリンクを1周してファンの声援に応えた坂本選手。最後にはオリンピックでもみせていた“定番”である坂本選手のセルフィー撮影で選手全員と記念写真を撮りました。

国際スケート連盟(ISU)の公式インスタグラムでは、そのセルフィー撮影の写真を投稿。笑顔でピースサインをする坂本選手のうしろに選手たちが笑顔で集う1枚で、「定番のカオリセルフィーも最後」と涙の顔文字が記されました。

坂本選手は、2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、銀メダルを獲得。前回の北京大会の銅メダルに続き、女子シングル2大会連続メダル。また団体では、ムードメーカーとしても明るくチームをけん引し、2大会連続銀メダル。今大会はなんと自己ベストとなる合計238.28点をマーク。4度目の大会制覇で、有終の美を飾りました。