ラグビーリーグワン1部のBL東京は30日、新クラブハウス建設に向けて、クラウドファンディングを開始すると発表した。3回に分けて実施し、31日から6月26日までの「第1段」は現クラブハウスのリニューアル改装費用として1000万円、3回で計5000万円の集金を目指す。

クラブハウス建設を目的としたクラウドファンディングは、リーグワンでは初めての試みだという。東京都府中市で会見に臨んだ薫田真広社長は「V1（23〜24年シーズン優勝）の頃から新クラブハウス建設のアイデアがあり、昨年の2月からクラウドファンディングの構想を開始した」と説明。現クラブハウスはジュニアチームやファン向けの施設にリニューアルされるという。

新クラブハウスは現クラブハウスと天然芝グラウンドを挟んだ反対側に建設し、2階建てで延べ床面積は約3000平米を予定。すでに設計段階に入っており、27〜28年シーズン開幕前の竣工を目指す。総工費は「うん十億円」（薫田社長）で、目標額に届いても総工費の数パーセントにとどまるが、「ファンやステークホルダーとの共有資産にして価値を高めたい」と意義を語った。

返礼品も紹介され、歴代公式戦ジャージーや選手のネームプレートなどの物品に加え、現役選手とのゴルフコンペ権、チームアンバサダーの大野均氏の1時間店長権などの体験型返礼も用意される。