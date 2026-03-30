イラン攻撃1カ月　トランプ氏「合意近い」発言も…見えぬ出口　原油“代替路”の紅海の不安要素は「フーシ派」参戦

アメリカの攻撃から1カ月。

世界の物流を左右するホルムズ海峡に加え、もう1つの海峡にも今、暗雲が立ち込めています。

激しく破壊された建物。

攻撃を受けたのは、イランの首都テヘランにある大学です。

先制攻撃から1カ月が過ぎても戦闘が続く中、トランプ大統領が楽観的な見通しを示しました。

アメリカ・トランプ大統領（29日）：

（Q.今週中にイランと合意は見込める？）見込める。近いうちに成立する可能性がある。

「合意は近い」との認識を示す一方で、イギリスの経済紙の取材に対しては、イランの原油輸出拠点であるカーグ島を制圧する可能性に言及。

事態の長期化が懸念される中、もう1つの海峡にも暗雲が垂れ込めています。

愛媛県の製油所に28日、到着したタンカー。

戦闘開始後、事実上の封鎖状態となっているホルムズ海峡を通らず、サウジアラビア西側の紅海を通って日本に到着した最初の1隻です。

太陽石油四国事業所・石川純一所長：

無事に原油が受け入れられることに、率直に安堵（あんど）している。

しかし、この代替ルートにも大きな不安要素があります。

それが、紅海に面するイエメンの親イラン武装組織フーシ派の参戦です。

フーシ派報道官（28日）：

敵が犯罪的攻撃と侵略をやめるまで、我々は軍事作戦を続ける。

28日、イスラエルに向けてミサイルを発射したと発表したフーシ派。

2023年にパレスチナ自治区ガザでの戦闘が始まると、イスラム組織ハマスに連帯を示し、紅海で親イスラエルの貨物船やタンカーなどを攻撃しました。

双方は一時停戦したものの、今回の参戦で再び紅海が戦いの場となる可能性があります。