Hey！Say！JUMP八乙女光（35）が30日、都内で主演舞台「小さな神たちの祭り」（30日から、東京グローブ座など）開幕を前に、取材会に出席した。

内館牧子さんが21年に書いた小説が原作で、東日本大震災で家族を失った主人公の青年（八乙女）が、不思議なタクシーとの出会いを機に、喪失感に覆われた心を立て直していく物語。自身も宮城県出身で、震災当時は東京にいたという。演じるにあたり、モデルとなった宮城県亘理町のイチゴ農家を訪れたといい、「震災を乗り越えてイチゴ作りを頑張れた理由を聞いた時に、『毎年違うイチゴがとれるから、今年はどんなイチゴがとれるか楽しみで、それで頑張れている』と聞いた。毎日同じことの繰り返しでも、日によって全然違うものができるのは、舞台と共通すると思った」と語った。

さらに「（震災直後は）周りの県の方からすごく支えてもらった印象があるけど、年月がたつと地元の方が踏ん張って『がんばろう東北』と言葉をかけあうようになっていた。自分たちを自分たちで鼓舞する大事なことですし、こうして強い日本になっていってほしい」と願いを込めた。