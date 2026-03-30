競輪公式アンバサダーの女性3人組ユニット「けいマルガールズ」元メンバーで、ミスFLASH2019ファイナリストのタレント開坂映美（32）が30日、インスタグラムを更新。妊娠を発表した。

開坂は「いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ですが、このたび新しい命を授かりました。現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と報告した。

続けて「実は、プロポーズをしてもらってすぐに妊娠が発覚していたのですが、残念ながら流産となってしまった過去があります。とても辛く心身共に耐え難い経験でした。そのこともあり、また何かあった時の為にも黙っておくべきなのではないかと、ものすごく悩みました」と心境を吐露し「ですが今は、お腹の命を大切にしながら、この先どんなことがあったとしても受け止める覚悟を少しずつ持つことができ、前向きな気持ちで日々を過ごしています。6月頃からは体調を最優先にしながら、しばらくお仕事をお休みさせていただく予定です」と今後について言及した。

また「SNSはこれまで通り続けていくので、コメントやメッセージなどでたくさんお話しできたら心強いです。そしてまた元気に現場復帰した際には、変わらず応援していただけたら嬉しいです。いつも支えてくださって本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

開坂は、22年4月から「タレント活動をしつつも、美容業界でOLとしても働いております」とタレントとOLの二刀流で活動。25年7月7日に結婚を発表した。