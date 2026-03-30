フェルスタッペンが引退の可能性を示唆

自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）は29日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝が行われた。前年王者のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は8位で終えたレース後、英公共放送「BBC」に対し、引退の可能性を示唆。ファンを騒然とさせている。

BBCは「『その価値があるのか？』フェルスタッペンがF1での将来を考える」との見出しで記事を掲載。今季終了後に引退するのかと聞かれたフェルスタッペンは、「そういうことだ。全てのことについて考えている」と検討していることを明かした。

F1は今季から規則を大きく変更。フェルスタッペンはこれを批判していた。記事では、「プライベートではとても幸せだよ。今年は22レースだけれど、通常は24レースを毎年待つことになる。それだけの価値があるのかと、ただ考える。あるいは、自分のスポーツを楽しめていない時、家族ともっと家で過ごすことや、友人にもっと会うことのほうが、より楽しいだろうか？」と語っていた。

フェルスタッペンのこの発言を、複数の海外メディアが報じ、ネット上でも話題に。日本のファンからは「マックスが引退？ そんな事あるの？」「ひえ〜マックスくんが引退匂わせでニュース入りしとる…」「ほんとにマックスがそう考えるなら冗談抜きでF1運営は危機感持った方がいいと思う」「嘘だろ」「マックス引退はまじであかん」などと驚きの声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）