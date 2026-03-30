「さいたまスーパーアリーナ」改名へ「GMOアリーナさいたま」に‐年間5.5億円のネーミングライツ
埼玉県は3月30日、さいたまスーパーアリーナの愛称が「GMOアリーナさいたま」に決定したと発表した。ネーミングライツのパートナーは、GMOインターネットグループ。
命名権料は年5億5,000万円で、契約期間は2026年4月1日から2032年3月31日まで。なお、休館中となる2026年度は年5,000万円となる。
愛称は今後、「GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）」のように正式名称と併記される場合もある。
また、同施設は現在進めている改修に伴う休館期間を短縮し、2027年4月にリニューアルオープン予定。今後はキャッシュレス決済の導入や高速通信環境の整備、AI・ロボットの活用など、施設の機能強化も図るとしている。
命名権料は年5億5,000万円で、契約期間は2026年4月1日から2032年3月31日まで。なお、休館中となる2026年度は年5,000万円となる。
愛称は今後、「GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）」のように正式名称と併記される場合もある。
また、同施設は現在進めている改修に伴う休館期間を短縮し、2027年4月にリニューアルオープン予定。今後はキャッシュレス決済の導入や高速通信環境の整備、AI・ロボットの活用など、施設の機能強化も図るとしている。