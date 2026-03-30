【GUの春カラー】が40・50代にドンピシャ！ イロチで着回したい♡「シアートップス」

季節が変わるタイミングで気分も一新したいなら、春カラーのアイテムを取り入れてみて。ミドル世代におすすめしたいのが、抜け感のあるコーデに導くシアー素材のアイテム。今回は【GU（ジーユー）】から登場した「シアートップス」に注目しました。ピンクやブルーなど春らしい色味を揃えているので、イロチ買いするのもありかも。

コーデに抜け感を与える春色シアーT

【GU】「ソフトシアークルーネックT」\990（税込）

ほんのりと透け感のある素材で、爽やかな肌見せコーデが楽しめるシアーTシャツ。シンプルなデザインできれいめにもカジュアルにも振りやすく、毎日のスタイリングで活躍する予感。一点投入でシーズンムードを盛り上げるなら、ピンクがおすすめ。色違いのナチュラルと重ね着すると、さらにこなれ見えが狙えます。かっちりとしたパンツと合わせれば、大人らしいきちんと感も備えたコーデに。

爽やかな差し色をプラスして好印象に

シアーTシャツは薄手で、ブルーとグレーを重ね着をしてもかさばりにくいのが嬉しいポイント。清潔感のあるホワイトのワントーンコーデにブルーが差し色として効き、一気に春らしい装いに。黒のバッグとシューズでメリハリがつき、上品なレイヤードスタイルに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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writer：Emika.M