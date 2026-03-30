常に家庭の中心に……『ホンジャマカ』石塚英彦が語る「私が愛した『昭和のテレビ』」

まだまだテレビには頑張ってほしい！

みなさん、ごきげんよう。座るときに「よっこい庄一」、おつりで10円を渡すときに「はい、10万円」と言ってしまう石塚英彦です。

さて今回は、私が愛した「昭和のテレビ番組」について書かせていただきます。前提として、私は現代のテレビを否定しているわけではないので、その点はご理解ください。

まずは、テレビの存在の違いです。現代では各部屋にテレビがあったり、スマホでテレビ番組を観る方がいたりと、ひとりひとりにチャンネルの選択権があると思います。しかし、昭和は家族の中心にテレビがありました。

私が保育園に通っていた頃は、まだテレビがある家庭が少なかった。保育園の園長室にカラーテレビがやってくるという日には、園児たちみんなで大盛り上がりし、10人で３分間ずつテレビを観せてもらったのを覚えています。

やがて我が家にも白黒テレビが来て、私と兄は大喜びしたのですが、チャンネル権は父にありました。大好きなアニメの放送があるのに父が裏番組の野球中継を観るので、私と兄は複雑な顔をしながら食事に集中するしかありませんでした。

そんななか、平日の朝や週末には、家族みんなで楽しめるテレビ番組がありました。今でも大人気の『笑点』（日本テレビ系）のほか、『がっちり買いまショウ』（ＴＢＳ系）、『目方でドーン!!』（日本テレビ系）、『大正テレビ寄席』（テレビ朝日系）、『100万円クイズハンター』（テレビ朝日系）、『お笑い頭の体操』（ＴＢＳ系）、『アップダウンクイズ』（毎日放送制作）などなど、今すぐ再放送してほしい番組ばかりです。

街の方々への「感謝」の気持ちを忘れずに

昔は一般の方々が参加できる番組も多かったし、観る側の人たちもまた、人の幸せを一緒になって喜べていました。

『目方でドーン!!』は、『レツゴー三匹』師匠が司会をされているだけで楽しいのに、ルールも楽しい。参加者が陳列された商品をたくさん選び、その商品の「重さ」の合計が参加者の体重と同じかプラマイ何グラム以内なら、すべてもらえるという夢のような番組です。ポッチャリした女性が参加者のときは、「どれだけ商品を持っていくんだ」と、みんなが笑顔になりました。

現代のテレビだと、「コンプライアンス違反」などと言われてしまうのでしょう。私がテレビに出演させていただくようになったときからも、だいぶ事情が変わってきました。

街ロケの場合、街の人たちとの触れ合いが楽しかったのですが、今は許可の取れなかった方々は全員モザイク。撮影許可を取るべくタレントが交渉する様子を楽しんでいる。

私の考えとしては、飲食店にいきなり行くのは失礼です。それに、お店の事情でＮＧが出た場合、多くの視聴者から「冷たいお店だ」と、とられかねないのも気がかりです。私が関わる番組では、事前に許可を得て、撮影も極力短時間で済ませるようにしているつもりです。

テレビの「力」は確かにありますが、テレビが「偉い」わけではありません。むしろ、番組に協力してくださる街や飲食店の方が偉いのです。

これからも、テレビ番組作りに関わるすべての人には、街の方々への「感謝」の気持ちを心に刻んでいただきたい。私の生きがいは、私が番組を通じて関わった方々に「テレビに出てよかった」と言われることです。

今、テレビの力が少しだけ落ちてきています。頑張れテレビ！ 街に活気を！人にパワーを！

『FRIDAY』2026年3月27・4月3日合併号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している