現在、第3子を妊娠中の44歳の人気女優は、私生活を公開することに「生まれつきの嫌悪感」を抱いているため、ソーシャルメディアで収入を得る誘惑に抗ってきたことを明かした。



【写真】8年9カ月ぶりにアップされた2枚目の写真

早くからモデルとして注目され、女優業にシフトしていったシエナ・ミラーは、多くのスターがスポンサー契約やインスタグラムを通じて副収入を得る理由に理解を示しつつも、自身の私生活をオンラインで公開することは望んでいないと断言している。



シエナは英テレグラフ紙に対し、「子供を産んで、仕事のためにいつも子供から離れていなくて済むという点では、ソーシャルメディアを通じて稼ぐことは魅力的だ」と語り、「バスルームのキャビネットを開けて私物を見せるだけで、映画出演より大金を稼げることもある」と、その収益性の高さも認めている。



しかし、これまで2枚目の写真しかインスタグラムに投稿していないシエナは、当面ソーシャルメディアを本格的に始めるつもりはないようだ。「若い頃、世間の厳しい視線と激しく向き合ってきたせいで、私生活を開示することには本能的に抵抗がある。もしキャリア初期にこれがあれば、自分に関する虚偽の情報に対して反撃の手段として活用できたはずだけど」



13歳の娘マーロウの母親であるシエナは、ソーシャルメディアが次世代の少女たちに与える影響についても懸念を示している。「スマートフォンが鏡のようになるのが嫌だ。それが10代の少女たちに与える影響が気に入らない」



シエナには、元交際相手のトム・スターリッジとの間に生まれた娘マーロウがいるほか、現在の交際相手であるオリ・グリーンとの間に2024年に生まれた娘がおり、現在は第3子を妊娠中だ。



シエナは最近、家族と過ごす時間を増やすために休暇を取る計画を明かし、グラツィア誌の最新インタビューでこう語っていた。「休暇を取って、子供たちとより頻繁に一緒に過ごし、人生がいかに不確定なものかを受け入れるのが楽しみ。年を重ねるにつれて、人生がいかに早く過ぎていくか、以前よりずっとはっきりと理解できるようになった」「私はいつも、自分の人生をできるだけ多彩なものにしようと努めてきたし、退屈なことは一度もなかった。これからどんな旅が待ち受けていようとも、その高揚感や落ち込みを含めて、覚悟を決めて進んでいくのが楽しみ」



（BANG Media International／よろず～ニュース）