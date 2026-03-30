大ヒット『プロジェクト・ヘイル・メアリー』監督、初期試写で“恥ずかしい思い” 全員から「もっと短くしろ」
ライアン・ゴズリング主演の映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』。Amazon MGM史上最高となる興行成績でデビューするなど大ヒットを記録しているが、初期の試写では監督コンビが恥ずかしい思いをしたことを明かした。
【動画】地球外生命体ロッキーが登場する『プロジェクト・へイル・メアリー』日本版予告
この度、同作でメガホンを取ったフィル・ロードとクリス・ミラーが、ポッドキャスト『Happy Sad Confused（原題）』に出演し、編集秘話を明かした。
ミラー監督は、「最初の公式試写会は大成功を収めましたが、そこに至る前に何度も、友人や家族、他の映画製作者や脚本家を集めた試写を行っていたんです」と説明し、「本作は膨大な内容でした。やっとのことで4時間弱にまとめあげ、映画製作者の友人たちに3時間45分バージョンを見てもらったところ、なんとも恥ずかしい思いをしました」と明かした。
ロード監督によると、試写では満場一致で「もっと短くしろ」と意見をもらったそうだ。「観客にどう受け止められるかは、分からないものです。僕らは全場面を面白いと思ったのですが、そのうちいくつかは、観客に響きませんでした。おかげで簡単に、3時間までカットすることが出来ました」と説明。そこからゆっくり時間をかけて、最終版に近い2時間半まで短縮していったと、ミラー監督が明かした。本作の上映時間は156分となっている。
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、アンディ・ウィアーの同名小説を原作に、ライアン演じる元分子生物学者の中学校教師が、地球を救うためのミッションに駆り出される物語。3月20日に日米同時公開されると、公開初週末にアメリカ国内の興行収入8050万ドル（約128億3000万円）を記録。『グリード 過去の逆襲』の記録を塗り替え、Amazon MGM史上最高のデビューとなった。
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この度、同作でメガホンを取ったフィル・ロードとクリス・ミラーが、ポッドキャスト『Happy Sad Confused（原題）』に出演し、編集秘話を明かした。
ロード監督によると、試写では満場一致で「もっと短くしろ」と意見をもらったそうだ。「観客にどう受け止められるかは、分からないものです。僕らは全場面を面白いと思ったのですが、そのうちいくつかは、観客に響きませんでした。おかげで簡単に、3時間までカットすることが出来ました」と説明。そこからゆっくり時間をかけて、最終版に近い2時間半まで短縮していったと、ミラー監督が明かした。本作の上映時間は156分となっている。
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、アンディ・ウィアーの同名小説を原作に、ライアン演じる元分子生物学者の中学校教師が、地球を救うためのミッションに駆り出される物語。3月20日に日米同時公開されると、公開初週末にアメリカ国内の興行収入8050万ドル（約128億3000万円）を記録。『グリード 過去の逆襲』の記録を塗り替え、Amazon MGM史上最高のデビューとなった。