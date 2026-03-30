◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

復権へここは負けられない。昨年の日本ダービー馬クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が万全の態勢で年長馬斬りに挑む。昨年末は有馬記念出走も視野に入っていたが、回避して照準をここに定めた。斉藤崇調教師は「いつもより戻ってきたときの感じはすごく良かった。今年に備えてゆっくり待てたのも良かったと思う」とうなずく。５日に栗東に帰厩し、入念に乗り込みを重ねてきた。

良化度は右肩上がりだ。栗東・ＣＷコースでの１週前追い切りは、団野（レースは北村友）が騎乗し、ポートデラメール（４歳２勝クラス）、アランカール（３歳オープン）を最後方から追走。直線で内から並びかけ、抜群の手応えで２頭を圧倒した。時計は６ハロン８２秒３―１１秒１。「休んでいたなりの重たさはあったけど、やるごとに解消。動きに関しては今日（２５日）の段階でも十分かな」とトレーナーは確かな手応えを示した。

凱旋門賞遠征（１４着）から短期間での調整となった前走のジャパンＣ。国内では初めて年長馬を相手に戦った。カラ馬の影響や、早めに動かざるを得ない展開でスムーズとは言いがたいレース。それでも４着と大きく負けなかったのは間違いなく地力の高さだ。「一番苦しい展開になってしまった。そのなかでもよく頑張っている。力は見せてくれたかな」と振り返る。

デビューから無傷３連勝でホープフルＳを制覇。皐月賞は向こう正面で押し込められる不利にも泣き２着に敗れたが、ダービーを勝ち切って世代の頂点に君臨した。仕切り直しの一戦に向け「この馬のレースができれば十分チャンスがあるというか、むしろもう１回、一番強いところを見せないといけないとは思ってるので」と指揮官。世代を超えた最強の座をつかむべく、ここから再出発する。