日本テレビ系月曜プラチナイトドラマＤＥＥＰ「多すぎる恋と殺人」（月曜・深夜２４時２４分、４月６日スタート、ＴＶｅｒ・Ｈｕｌｕ でも配信）。森カンナ演じる５０人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事のラブサスペンスコメディーに、小出恵介の出演が決定した。

映画「パッチギ！」、ドラマ「ごくせん」「のだめカンタービレ」「ＲＯＯＫＩＥＳ」「ＪＩＮ―仁―」「梅ちゃん先生」など数々の代表作をもつ実力派俳優が、森カンナ演じる主人公・真奈美の５０人いるマイラブの一人で、元暴力団員の江本健役を演じる。

小出は出演にあたって「毎シーン、ワクワク且つヒリヒリしながら臨む事ができました。」とコメント。小出演じる江本は容疑者か？ 被害者か？ それとも…？ 真奈美の多種多様なマイラブたちに要注目。

【小出恵介コメント】

「先日、私が登場する“ある”シーンを、約１週間ほどかけて泊まり込みで撮影しましたが、これはドラマＤＥＥＰの文字通り『ｄｅｅｐ ｓｅｒｉｅｓになる！』と確信致しました。また、その自由な設定の脚本に輪をかけ、監督もとても自由な発想で演出をされており、毎シーン、ワクワク且つヒリヒリしながら臨む事ができました。現場では、そんな皆さんが取り囲む自由なエネルギーに引けを取らぬよう、楽しく演じられたらと思います！」

【登場人物紹介】

◆谷崎真奈美（森カンナ）

警視庁捜査一課の刑事。５０人近くの人と同時に交際しており、彼らを“マイラブ”と呼ぶ。一人一人をしっかり愛すのがモットー。不倫はしない、人を傷つける恋愛はしない、警察内部には手を出さない、などの恋愛におけるマイルールを持っている。刑事としてはとても優秀。

◆黒岩壮馬（西垣匠）

警視庁捜査一課の刑事。真奈美の後輩で、バディ。真奈美のことが好きで、「いつかは真奈美のオンリーワンになりたい」と思っているが、真奈美には相手にされていない。

◆豊橋依織（大沢あかね）

真奈美の警察学校からの同期で親友。真奈美の奔放ぶりに突っ込みながらも、見守る女友達。警視庁の暴力団対策課に在籍しており、暴力団相手となると男顔負けの勢いで捜査する。

◆清住五郎（星田英利）

捜査一課の刑事で、古い考えの持ち主。今でも昭和スタイルの捜査をしている。真奈美の奔放な私生活を理解できない。

◆高峰綾乃（桜井玲香）

警視庁捜査一課の管理官。キャリア組で、事件に執着し、厳しい捜査をすることで知られている。真奈美とは何か因縁があるようで…？

◆桐生徹（青柳翔）

私立探偵。真奈美の元警察の同僚であり元夫。真奈美への想いが残っているかのような節があり、壮馬からは勝手にライバル視されている。

◆小野由利子（堀内敬子）

鑑識課。年は離れているが、真奈美にとって友人と母の間のような存在。真奈美と依織の３人で「定例会」と称し、女子会を開催する。真奈美の奔放な生き方を否定はしていないが、心配している。

◆江本健（小出恵介）

真奈美のマイラブ。元々暴力団にいて、依織に逮捕されたことがある。服役を６年前に終え、今は足を洗っている。