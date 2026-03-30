オシャレでの着用ではないのだが、それはそれで魅力的だ。元モーニング娘。の田中れいなが3月27日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。同番組初となるメガネ姿を披露し、ファンを沸かせた。

【映像】ファン絶賛 田中れいなのメガネ姿

番組冒頭、MCの安田大サーカス・クロちゃんが「さぁ、今日来てくれた先輩アイドルちゃんは、こちらの方です。どうぞ！」と振った。ここで、田中は「はーい！メガネれいなだよ。いぇーい！」と挨拶。クロちゃんが「かわいい。えっ！？なんで？」と食い付くと、「聞いてくれる？」と水を向け、「これ、伊達メガネみたいな感じで付けたいんですけど、実は乱視の度が入ってて。今、下（の視界）がぐちゃぐちゃなんですよ」と述べた。

そのまま、「でもね、こうやってする（普通にかける）と見づらい。合ってないのかな」と発言。「でも、こうやってすると（下にずらす）とすごい見やすいんですけど、字は…」と続けると、そのタイミングでボートレース解説のスパローズ・森田悟が「ビー・バップの菊りんみたい」とヤンキー漫画の金字塔「ビー・バップ・ハイスクール」における人気キャラの名を出した。

これにクロちゃんが「ビー・バップのね！」と大ウケする中、田中は「分からん。ちょっとジェネレーションギャップ」と首を傾げつつ、「今、私のターンなんで」と指摘。このひと言にはスタジオが爆笑した一方、ファンからは「似合う」「メガネれーなかわいい」「田中れいな最強やな」「めがね超似合うかわいい」などと投稿が殺到した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

