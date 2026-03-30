「ピーキー・ブラインダーズ」。剃刀をハンチング帽に縫い付けていたことが、その名の由来だという伝説を持つ、イギリスのバーミンガムに実在していたギャングである。1890年代頃に街で大きな影響力を持った彼らをモデルに、その衰退の歴史を、血と抗争、政治的な思惑とともに描いたイギリスのドラマシリーズが、全6シーズンの『ピーキー・ブラインダーズ』だった。

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この度、そんなシリーズに加えられる、さらなる「完結編」としてNetflixからリリースされたのが、映画『ピーキー・ブラインダーズ：不滅の男』なのだ。ここでは、本作の内容を基に、そこに託されたメッセージと、ドラマシリーズを完結させるテーマについて考察してみたい。

舞台となるのは、最終シーズンで描かれた時代から4年後、1940年のバーミンガムである。『ピーキー・ブラインダーズ』は、第一次世界大戦直後の混乱期を起点に開始されたドラマシリーズだったが、第二次大戦が始まろうとする時代に、この長大な物語は幕を下ろすのだ。

これまでシーズンを通し、サム・ニール、トミー・フラナガン、トム・ハーディ、エイドリアン・ブロディ、エイダン・ギレン、アニャ・テイラー＝ジョイ、サム・クラフリンなどの有名俳優が登場してきたキャストの豪華さは、今回の映画版でも健在。もともとの主演俳優キリアン・マーフィー、続投のスティーヴン・グレアムに加え、新たにレベッカ・ファーガソン、ティム・ロス、バリー・コーガンをキャストに迎えた。

そして、ドラマシリーズのクリエイターであるスティーヴン・ナイトが脚本、ドラマシリーズの一部を手がけたトム・ハーパーが監督を務めたことで、本作のオフィシャルかつオリジナル性を感じさせる座組が完成している。

とはいえ、本作はこれまでの全ての物語に終止符を打つ内容であることから、映画単体として力強い内容になっているとは言い難いかもしれない。なぜなら、この完結編で全く新しいテーマを打ち出して、新たな方向性を提示してしまえば、これまでのドラマシリーズは何だったのかということにもなりかねないからだ。ゆえに、この種の映画は難しい舵取りが迫られる。蛇足であってもならないし、語りすぎても反発を生むという制約。ここをどう判断するかは、観客によって異なるだろう。

本作でまず存在感を示すのは、トミー・シェルビー（キリアン・マーフィー）の息子であるデュークだ。映画版で新たにこの役を、バリー・コーガンが演じている。デュークは、姿を消したトミーに代わってピーキー・ブラインダーズを率いるのだが、その振る舞いは残忍で、街の人々の信頼を失ってゆく。

そんな危険で破滅的なデュークに目をつけたのが、「イギリス・ファシスト連合」のジョン・ベケットだった。ドラマシリーズの終盤では、このイギリス・ファシスト連合を率いた実在の政治家オズワルド・モズレーを、サム・クラフリンが演じていたが、この党内にいた、こちらも実在の人物ジョン・ベケットを、ティム・ロスが演じている。

ストーリーに大きな影を落としているのが、ナチスドイツとファシスト連合との繋がりだ。オズワルド・モズレーはナチス同様に、イタリアのベニート・ムッソリーニに憧れ、イギリスでファシズム運動を展開していた。モズレーやベケットらの運動が大きな熱狂を呼び、もし実を結んでいたならばイギリスもまた、イタリア、ドイツのようなファシズムを基に王室の権威を利用した、大日本帝国型の政治体制に接近していたかもしれない。

デュークは、彼自身の孤独による父親への反発から、こうしたベケットのようなファシストと歩調を合わせてしまうのである。こうした構図は「反共産主義」という政治的な方向性のもと、日本の政治団体と裏社会が繋がっていた構図と酷似しているといえよう。

デュークの亡き母ゼルダの妹であるカウロ（レベッカ・ファーガソン）は、降霊術を通して彼女に成り代わることで、デュークの生き方に警鐘を鳴らし、トミーを復帰させる力となる。この神秘的な役柄を説得力をもって演じられる俳優は少ない。『DUNE/デューン 砂の惑星』シリーズでも神秘性を見事に発揮したレベッカ・ファーガソンは、その意味で良いキャスティングだ。そして、ストリートにまた姿を現したトミーが再び過激に活躍する瞬間は、本作の白眉といえよう。

そこで重要となるのは、アイルランド系である上に「ロマ」の血も受け継いでいるという、トミー、そしてデュークの出自である。ロマは、歴史的にヨーロッパを移住してきた民族であり、いわれなき差別も受けてきた。ナチスドイツはユダヤ民族へのホロコーストの被害には、ロマも含まれていることが知られている。だから必然的に、ベケットもまたデュークに蔑視感情を持っていたことが明かされる。

ドラマシリーズの第1シーズン冒頭で、東洋系の子供たちとトミーとの交流が描かれていたことが象徴するように、トミーのそうしたイギリスでのマイノリティ性というのは、出自によって人間を判断しないという進歩性に繋がっていたといえる。しかし、しばしばマイノリティに属する人が、自分を守るためなのか他のマイノリティを弾圧しようとする運動に参加するケースがある。まさしくデュークも、そうした自己の崩壊が待つだろう道へと歩みを進めていたということだ。

史実におけるピーキー・ブラインダーズは、こうしたダークヒーローとしての役割を引き受ける存在ではなかったかもしれない。だが、ここでのトミーからデュークへ受け渡されるストリートにおける、さまざまな民族を肯定しようとする労働者階級の“精神”は、現代の多様性尊重にも通じるところがある。

本作の時代設定では、警察の取り締まり強化や、他のギャングに押されたことで、すでにピーキー・ブラインダーズは歴史の表舞台から姿を消していたとみられる。しかしわれわれ観客は、物語や伝説のなかで理想化されたギャング像のなかから、高圧的な政府や差別的な社会などよりも、よほど高潔な精神を、デューク同様に“不滅”のものとして受け取ることができるはずなのだ。これこそが、『ピーキー・ブラインダーズ』という、滅びゆくギャングを描くドラマシリーズが打ち出したテーマであり、本作が強調した熱いメッセージだと考えられるのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））