会社員６８９人が選ぶ「新入社員に深い話をしてくれそうな女性俳優」ランキング　１位は「説得力」「言葉が響きそう」な元宝塚女優

会社員を対象にした「新入社員に深い話をしてくれそうな女性俳優」に関する意識調査が行われ、１位には天海祐希が選ばれた。これは、全国の会社員６８９名を対象に実施された調査で明らかになったもので、豊富な経験や長いキャリアに基づいた説得力のある言葉を与える人物像として、女優のイメージが強く支持された結果となっている。

株式会社ワンズマインドが運営する「比較ビズ」の調査（ポイント配分：第１位＝３ｐｔ、第２位＝２ｐｔ、第３位＝１ｐｔ）では、回答者に「新入社員に深い話をしてくれそうな女性俳優」を挙げてもらい、総合ポイントでランキング化した。堂々の第１位に輝いた天海は、「上下関係の厳しい宝塚出身で、言葉が新社会人に響きそう」「厳しくも的確な判断をしてくれそう」「自分の経験を説得力のある言い方で、上手に話してくれると思う」と評価され、宝塚歌劇団での経験と俳優として積み上げてきたキャリアに厚い信頼が寄せられていることがうかがえる。

２位には吉永小百合、３位には北川景子がそれぞれランクイン。吉永には、「長いキャリアに裏打ちされた継続の力や品格ある生き方を語ってくれそう」「博学で、落ち着いた語り口は希望を与えてくれる」といった意見が寄せられ、３位の北川には、「仕事と子育てを両立し、旦那さんもサポートしているので、最近の働き方の参考になりそう」「人の上に立つ役柄が多いので、その経験から語ってくれそう」といったコメントが寄せられた。

今回の調査結果からは、単に人気や知名度だけでなく「経験とキャリア」「言葉の重みや説得力」といった視点が、新入社員に深い話をしてくれそうな人物像として評価されていることが浮き彫りになった。